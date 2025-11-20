#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η υπηρεσία αποτελεί «θεμέλιο για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος πιστότητας», με στόχο να προσφέρουμε στους πελάτες «το καλύτερο shopping experience στην Ελλάδα», δήλωσε ο CEO του Shopflix Γιάννης Στάθης.

Δωρεάν μεταφορικά για έναν χρόνο στη νέα συνδρομητική υπηρεσία Shopflix max

Δημοσιεύθηκε: 20 Νοεμβρίου 2025 - 11:14

Το SHOPFLIX, παρουσιάζει το SHOPFLIX max, τη νέα συνδρομητική υπηρεσία που κάνει κάθε αγορά πιο συμφέρουσα.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με το SHOPFLIX max, οι πελάτες αποκτούν πρόσβαση σε δωρεάν μεταφορικά και αποκλειστικές εκπτώσεις στα μεταφορικά κόστη, στην καλύτερη τιμή της αγοράς, καθώς ο πελάτης καλείται να πληρώσει 20€ μόνο για ένα χρόνο.

Οι εκπλήξεις από το SHOPFLIX δεν σταματούν εδώ, αφού στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας SHOPFLIX x Visa, οι χρήστες που γίνονται μέλη στο SHOPFLIX max πληρώνοντας με οποιαδήποτε κάρτα Visa, λαμβάνουν επιστροφή 10€ στην κάρτα τους αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αγοράς του προγράμματος. Έτσι, η ετήσια συνδρομή τους κοστίζει ουσιαστικά μόνο 10€.

Γιατί συμφέρει το SHOPFLIX max:

  • Η καλύτερη τιμή της αγοράς: μόνο 20€/έτος (ή 10€ με κάρτα Visa) για απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά για αποστολές άνω των 15€
  • Καλύπτει όλη την Ελλάδα, ακόμα και τις πιο δυσπρόσιτες περιοχές
  • Έκπτωση 8€ στα μεταφορικά για αποστολές με αξία μεταφορικών άνω των 8€ (Εξαιρούνται οι αποστολές άνω των 35 κιλών)

Φέτος, οι πελάτες έχουν έναν λόγο παραπάνω να κάνουν τις Black Friday αγορές τους στο SHOPFLIX: εκτός από τις μεγάλες προσφορές που εξασφαλίζουν τα συνεργαζόμενα καταστήματα, τώρα μπορούν να αγοράσουν όσα προϊόντα χρειάζονται χωρίς να τους απασχολούν τα μεταφορικά κόστη.

Ο Γιάννης Στάθης (φωτ.), CEO του SHOPFLIX δήλωσε για τη νέα υπηρεσία:

«Όλη η ομάδα του SHOPFLIX επένδυσε πολύ σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Το SHOPFLIX max αποτελεί τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος πιστότητας, με στόχο να γίνουμε κομμάτι της καθημερινότητας του πελάτη και να του προσφέρουμε το καλύτερο shopping experience στην Ελλάδα».

