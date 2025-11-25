Στο ΧΑΚ πριν το τέλος του έτους η μετοχή της Eurobank

Πριν το τέλος του 2025 θα αρχίσει να διαπραγματεύεται η μετοχή της Eurobank στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), ενώ παράλληλα θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ).

Αυτό αναφέρθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης του προϋπολογισμού του ΧΑΚ για το 2026 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, ο πρόεδρός του, Μαρίνος Χριστοδουλίδης.

Συγκεκριμένα είπε ότι εντός Δεκεμβρίου η μετοχή της Eurobank μπαίνει στο ΧΑΚ, σημειωνοντας πως μετά από διαβουλεύσεις που έγινε μεταξύ των αρχών του ΧΑΚ με την ηγεσία της τράπεζας κατέληξαν στην σχετική συμφωνία.

Υπενθυμίζεται πως, από το ΧΑΚ έχει σταματήσει να διαπραγματεύεται η μετοχή της Ελληνικής Τράπεζας, μετά την εξαγορά της από τη Eurobank Limited.

Σύμφωνα εξάλλου με όσα ανέφερε ο πρόεδρος ΧΑΚ, ο μέσος όρος των ημερήσιων συναλλαγών των εταιρειών στο ΧΑΚ ανήλθε στις €715 χιλιάδες περίπου, η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου είναι στα €23,5 δισ. συμπεριλαμβανομένων των ομολόγων και μετοχών, ενώ από την αρχή του χρόνου η άνοδος του Γενικού Δείκτη είναι σχεδόν στο 30%.

Ψήφιση ν/σ αποκρατικοποίησης πριν διάλυση Βουλής

Μεταξύ άλλων επίσης ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε την Επιτροπή Οικονομικών, ότι πριν την διάλυση της Βουλής των Αντιπροσώπων με την παρούσα σύνθεση της, δηλαδή στα τέλη Μαρτίου του 2026, υπολογίζεται ότι θα τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας του σώματος για ψήφιση το νομοσχέδιο που ανοίγει τον δρόμο για την ΧΑΚ.

Παράλληλα ότι σύμφωνα με τους έως τώρα σχεδιασμούς υπολογίζεται στην συνέχεια να προκηρυχθεί ο διεθνής διαγωνισμός, με τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης του ΧΑΚ να αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του 2026.

Όπως ενημέρωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ΧΑΚ, Μαρίνος Χριστοδουλίδης, το υπουργείο Οικονομικών και η έφορος Κρατικών Ενισχύσεων βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης του νομοσχεδίου στην βάση των εισηγήσεων της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών που είχε εξετάσει πρόσφατα το σχετικό νομοθέτημα.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξέταση του νομοσχεδίου βουλευτές μεταξύ άλλων είχαν αντιταχθεί στο κριτήριο παραχώρησης του ΧΑΚ στην «υψηλότερη τιμή» στις προσφορές για την πώληση των εργασιών σε ιδιώτη.

Αναμένουν απάντηση από επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΕ

Το σχετικό ζήτημα καθώς και άλλα σύμφωνα με το κ. Χριστοδουλίδη εξετάζονται από το υπουργείο Οικονομικών και την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο να απαιτηθεί η γνώμη της επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Χριστοδούλιδης απαντούσε σε ερώτηση βουλευτών για το χρόνο που θα απαιτηθεί να προωθηθεί στην Βουλή των Αντιπροσώπων το σχετικό νομοσχέδιο, αναφέροντας πως δεν μπορεί να υπολογισθεί.

«Ευελπιστούμε να προχωρήσει το νομοσχέδιο όσο πιο γρήγορα γίνεται, καθώς κάθε μέρα που περνά είναι ζημιογόνα για τη διαδικασία», ανέφερε.

Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση της βουλευτού του ΔΗΣΥ, Σάβια Ορφανίδου, αναφορικά με το πόσο γρήγορα μπορούν να τρέξουν οι διαδικασίες της αποκρατικοποίησης μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι θα προχωρήσει εκτός απροόπτου το 2026, προσθέτοντας ωστόσο πως είναι σημαντικό να ολοκληρωθεί η ψήφιση εντός της θητείας της παρούσας Βουλής.

Αναθεώρηση εγγράφων διαγωνισμού

Απαντώντας εξάλλου σε ερώτηση του βουλευτή του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ο οποίος ρώτησε αν έχουν δοθεί απαντήσεις για το θέμα από την υπηρεσία ανταγωνισμού ΕΕ, δήλωσε ότι υπάρχει επικοινωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και την Έφορο Κρατικών Ενισχύσεων και έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες, ενώ αναμένεται η απάντησή τους.

Δήλωσε επίσης ότι έχουν προχώρησαν σε αναθεώρηση των εγγράφων του διαγωνισμού τα οποία βρίσκονται στην Νομική Υπηρεσία για έλεγχο, διαγωνισμό που θα απαιτηθεί τρεις με έξι μήνες για προκήρυξη.

Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός ΧΑΚ

Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό του ΧΑΚ για το 2026, ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι είναι ελλειμματικός, κυρίως λόγω του σχέδιού εθελούσιας εξόδου εργαζόμενων του ΧΑΚ, στο πλαίσιο της αποκρατικοποίησης του, το οποίο υπολογίσθηκε στο €1,7 εκατ..

Πιο συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός για το 2026 είναι ελλειμματικός κατά €3,6 εκατ. με τα έσοδα και τις δαπάνες να ανέρχονται στα €5,5 εκατ. και €9,1 εκατ., αντίστοιχα.

Με βάση το σημείωμα του προϋπολογισμού στην κοινοβουλευτική επιτροπή, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους και το έλλειμα θα καλυφθεί από τα ταμειακά διαθέσιμα που διαθέτει ο Οργανισμός όπου την 31/12/25 υπολογίζεται να ανέρχονται στο €1,5 εκατ., εισροή μετρητών εντός του έτους από λήξη χρεογράφων ύψους €2,1 εκατ. καθώς και από είσπραξη εσόδων του έτους ύψους €5,5 εκατ..

Πηγή: Stockwatch