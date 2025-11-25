Στους κορυφαίους εργοδότες στην Ελλάδα τα McDonalds

Η Premier Capital Ελλάς ανακοίνωσε ότι βρίσκεται μεταξύ των Κορυφαίων Εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2025, σύμφωνα με την κατάταξη του wherewework.gr.

Πιο συγκεκριμένα, η Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια των εστιατορίων McDonald’s στην Ελλάδα, έλαβε την 1η θέση στον κλάδο των εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (QSR) και τη 13η θέση στη συνολική κατάταξη των Top 50 Employers.

Μέσω της διαδικτυακής κοινότητας εργαζομένων του wherewework.gr, που έχει παρουσία σε 14 χώρες, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αξιολογούν τις επιχειρήσεις ανώνυμα και διαμορφώνουν τη λίστα με τους κορυφαίους εργοδότες ανά κλάδο δραστηριότητας. Η λίστα Top Employers 2025 συντάχθηκε με γνώμονα τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και με βάση τη μέση βαθμολογία που απένειμαν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες κατά την περίοδο ψηφοφορίας από 1.11.2024 έως 31.10.2025.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με πέντε θεμελιώδεις άξονες, που αντικατοπτρίζουν ολιστικά την εμπειρία των εργαζομένων: προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης, πακέτο αποδοχών και παροχών, ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, μοντέλο διοίκησης και εταιρική κουλτούρα και αξίες.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που αναδειχθήκαμε Κορυφαίος Εργοδότης στον κλάδο μας, την γρήγορη εστίαση στην Ελλάδα. Η επιτυχία μας αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας στην οικοδόμηση ενός υποστηρικτικού και ανταποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος για όλους τους ανθρώπους μας και την προσήλωσή μας στο να επενδύουμε διαρκώς στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για όλους», λέει ο Vladimir Janevski, Managing Director της Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια της McDonald's στην Ελλάδα.

Η Premier Capital Ελλάς διαχειρίζεται στην Ελλάδα τα εστιατόρια McDonald’s, ένα από τα πιο εμβληματικά brand παγκοσμίως.

Ως εργοδότης, προάγει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον παρέχοντας ποιοτικές θέσεις εργασίας, εκπαίδευση και δεξιότητες, ενώ παράλληλα δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλους. Η ποικιλόμορφη ομάδα των περίπου 1.600 μελών, εκπαιδεύεται και εργάζεται στα 35 εστιατόρια στην Ελλάδα.

Η McDonald’s διαθέτει κυρίως νεανικό εργατικό δυναμικό, με το 60% του προσωπικού κάτω των 28 ετών. Το 57% των θέσεων στα κεντρικά γραφεία καλύπτεται από άτομα που εξελίχθηκαν μέσα από τα εστιατόρια, ενώ το 55% των επικεφαλής τμημάτων είναι γυναίκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Premier Capital Ελλάς έχει υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας από το 2022, μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υλοποιείται από το ΚΕΑΝ (Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων) και το Diversity Charter Greece, για να επιβεβαιώσει τη δέσμευσή της στη διασφάλιση της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών στο χώρο εργασίας.