Θάνος Αγγελάκης: Το μοσχάρι είναι... σπόνσορας του κοτόπουλου

Για τον Θάνο Αγγελάκη η φετινή χρονιά είναι μία από τις καλύτερες. Και σε αυτό βοηθά τον κλάδο του κοτόπουλου, στον οποίο η οικογένεια του δραστηριοποιείται από το 1962, η αλματώδης αύξηση της τιμής του μοσχαρίσιου κρέατος.

«Το μοσχάρι είναι σπόνσορας του κοτόπουλου», είπε χθες ο ιδιοκτήτης και επικεφαλής της ομώνυμης «boutique» εταιρείας κοτόπουλου που τα τελευταία 18 χρόνια είχε συνδέσει το σήμα της με το εικαστικό αποτύπωμα του Αλέκου Φασιανού. Ένα λογότυπο που πλέον έχει αλλάξει. Και ο λόγος είναι ότι υπάρχει στρατηγικό πλάνο που θα «αγκαλιάσει» τα επόμενα βήματα όπως είπε ο επικεφαλής της εταιρείας.

Σε ό,τι αφορά την κατανάλωση, με την τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος να έχει «πετάξει» σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και πάνω από τα 20 ευρώ το κιλό, το κοτόπουλο κερδίζει πόντους στο καλάθι. Καθώς παραμένει το πιο προσιτό πρωτεϊνικό προϊόν με τιμή που σε κάποιες περιπτώσεις ξεκινά ακόμη και κάτω από τα 3 ευρώ το κιλό.

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι η μέση κατά κεφαλήν κατανάλωση από τα σημερινά 33 κιλά, (σ.σ. προ 10ετίας ήταν στα 22 κιλά), θα αγγίξει τα 44 κιλά σε ορίζοντα δεκαετίας, δημιουργώντας μια αγορά που ζητά μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες παραγωγικές υποδομές.

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται ένα έργο 29,4 εκατ. ευρώ, το οποίο ολοκληρώνεται τον ερχόμενο Ιούνιο. Πρόκειται για μια νέα εγκατάσταση 6.000 τ.μ., που σηματοδοτεί διπλασιασμό των δυνατοτήτων σε κρίσιμους κρίκους της αλυσίδας παραγωγής.

Παράλληλα στο τραπέζι βρίσκεται νέο επενδυτικό πακέτο 15 εκατ. ευρώ, ενταγμένο στο πλαίσιο του Π373 και υποστηριζόμενο από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κεντρικός στόχος είναι η δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας υποπροϊόντων, μια μονάδα που θα ενισχύσει σημαντικά την κυκλική οικονομία της παραγωγής.

Από αυτά τα 15 εκατ. ευρώ, τα 10 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στο νέο εργοστάσιο πτηνοσφαγής, με στόχο τον διπλασιασμό της παραγωγικής ικανότητας, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δημιουργία μονάδας προψημένων προϊόντων.

Οι πρόσφατες εξαγορές, σε συνδυασμό με την αύξηση των ημερών διάρκειας ζωής του νωπού συσκευασμένου κοτόπουλου από τις 7 στις 11 ημέρες, καθώς και η ενίσχυση του εκκολαπτηρίου, δημιουργούν μια νέα κλίμακα, η οποία αλλάζει δομικά τη θέση της εταιρείας.

Οι επενδύσεις, το σχέδιο για εξαγορές νέων πτηνοτροφικών θαλάμων και η ενίσχυση της παραγωγής έχουν φέρει αύξηση των οικονομικών επιδόσεων. Εφέτος οι πωλήσεις θα αγγίξουν τα 55–56 εκατ. ευρώ και τα EBITDA τα 4 εκατ. ευρώ, με τον στόχο για το 2026 να υπερβαίνει τα 70 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις και να διπλασιαστεί το EBITDA.

Σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη αυτή διαδραματίζει η διεύρυνση του κωδικολογίου, οι εξαγωγές, τα σχέδια για επέκταση και σε άλλες ξένες αγορές, η ισχυρή παρουσία στο εγχώριο λιανεμπόριο όπως στον Σκλαβενίτη, η μακροχρόνια συνεργασία με την KFC, η συνεργασία με τα Friday’s αλλά και η συνεργασία με το Jackaroo, που ξεκίνησε πρόσφατα.