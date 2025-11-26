Προτιμητέος επενδυτής για τα λαχεία ο ΟΠΑΠ

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την ανακήρυξη της εταιρείας «OPAP Investment Limited» ως Προτιμητέου Επενδυτή στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ως δικαιούτο από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζήτησε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την «OPAP Investment Limited», την οποία έκανε αποδεκτή.

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα καταβάλει εφάπαξ το ποσό των € 80.000.000 καθώς και ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των € 20.000.000.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE) (ανενεργό).

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου Παναγιώτης Σταμπουλίδης δήλωσε: «Το Υπερταμείο ολοκλήρωσε με διαφάνεια και ταχύτητα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, με ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακήρυξη της Opap Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει στην αγορά τυχερών παιγνίων, εγγυάται τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις».

Ο Jan Karas, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΠΑΠ, δήλωσε:

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή μας επιτρέπει να συνεχίσουμε να παρέχουμε, για τα επόμενα 12 χρόνια, παιχνίδια που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το ελληνικό κοινό, μέσα από το ιδιαίτερα ευρύ δίκτυο μας.

Ταυτόχρονα, μας δίνει το έναυσμα για να εστιάσουμε περαιτέρω στην εξέλιξη και την ανανέωση των παιχνιδιών, πάντα με βάση τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών, αλλά και αξιοποιώντας καινοτόμες προσεγγίσεις στις προτάσεις μας. Προχωράμε δυναμικά σε μια νέα εποχή για τα λαχεία».

Σημειώνεται ότι ο ΟΠΑΠ, μέσω της θυγατρικής του Ελληνικά Λαχεία Α.Ε., κατέχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής και διαχείρισης των Κρατικών Λαχείων για την περίοδο 2014-2026. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, η εταιρεία επανασύστησε στο κοινό το Λαϊκό, το Εθνικό και το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο, καθώς και το ΣΚΡΑΤΣ (Στιγμιαίο Κρατικό Λαχείο), μέσω διάφορων επιτυχημένων εκδόσεων.