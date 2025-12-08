Τι προβλέπει το… πειραγμένο business plan Πειραιώς

Μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης άνω του 8%, σταδιακή αύξηση εσόδων από προμήθειες ώστε να ανέλθουν στο 28% των συνολικών εσόδων και payout ratio τουλάχιστον 50% (με σταθερούς προσώρας στόχους κερδοφορίας) προβλέπει το επιχειρησιακό πλάνο της Πειραιώς για την τετραετία 2025-28.

Πρόκειται για το μερικώς επικαιροποιημένο business plan, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής (ΑΕΕΓΑ), το οποίο θα τροποποιηθεί περαιτέρω, ενόψει της επενδυτικής ημερίδας (investor day) που έχει προγραμματιστεί για τις αρχές Μαρτίου. Τότε, θα παρουσιαστεί το πλάνο 2026-29 του πολυδιάστατου, πλέον, λόγω του σημαντικού μεγέθους AEEΓΑ, χρηματοοικονομικού ομίλου Πειραιώς.

Το υφιστάμενο σχέδιο προβλέπει, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο εισαγωγής της Τράπεζας Πειραιώς στο ΧΑ, στοχευμένη πιστωτική επέκταση περίπου 12 δισ. ευρώ στην τετραετία 2025-2028 (σ.σ. μέσος ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης 8%). Στο τέλος του 2028, το υπόλοιπο των ενήμερων δανείων επιδιώκεται να κινείται στην περιοχή των 45 δισ. ευρώ, με τις καταθέσεις να διαμορφώνονται (βάσει πλάνου) σε 71 δισ. ευρώ.

Δεδομένης, όμως, της φετινής υπεραπόδοσης (σ.σ. η πιστωτική επέκταση ξεπέρασε και τον αναθεωρημένο στόχο των 3,5 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο των ενήμερων δανείων να ξεπερνά τα 37,5 δισ. ευρώ), αλλά και της δυναμικής με την οποία εκτιμάται πως θα συνεχίσει να «τρέχει» το 2026 ( τουλάχιστον στο πρώτο του μισό), οι παραπάνω στόχοι εκτιμάται, βάσιμα, πως θα αναθεωρηθούν.

Οι αναλυτές αναμένουν μέσο ετήσιο ρυθμό πιστωτικής επέκτασης άνω του 8% για την τριετία 2026-28. Οι νέες χορηγήσεις θα επικεντρωθούν στους κλάδους Ενέργειας, Ξενοδοχείων, Μεταποίησης, Κατασκευών και Μεταφορών. Ταυτόχρονα, θα επιδιωχθεί ισόρροπη ανάπτυξη της καταθετικής βάσης, με τον λόγο χορηγήσεων προς καταθέσεις να διαμορφώνεται σε περίπου 70%.

Αύξηση δανείων λιανικής άνω του 1 δισ. ευρώ ως το 2028

Το πλάνο θέτει στόχο και για αύξηση του υπολοίπου δανείων λιανικής άνω του 1 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2028. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια η Πειραιώς κατάφερε να γυρίσει στο 9μηνο σε οριακά θετικό το ισοζύγιο νέων χορηγήσεων-αποπληρωμών στα στεγαστικά.

Στο δίμηνο Οκτωβρίου-Νοεμβρίου το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών διευρύνθηκε κατά 80 εκατ. ευρώ, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος Χρήστος Μεγάλου στην έκτακτη γενική συνέλευση της Παρασκευής. Υπό το παραπάνω πρίσμα, ο στόχος του 1 δισ. ευρώ δείχνει φιλόδοξος, ιδιαίτερα εφόσον διατηρηθεί η περιορισμένη προσφορά κατοικιών που συντηρεί σε ιστορικά υψηλά τις τιμές. Στις 30 Σεπτεμβρίου, τα δάνεια προς επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα αντιπροσώπευαν το 81% των μικτών δανείων και τα στεγαστικά το 15%, ενώ καταναλωτικά και κάρτες περιορίζονταν σε 4%.

Στο 28% των συνολικών εσόδων οι προμήθειες

Το πλάνο, όπως έχει ήδη μερικώς τροποποιηθεί, μετά την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 624 εκατ. ευρώ, προβλέπει σταδιακή αύξηση της συνεισφοράς των καθαρών εσόδων από προμήθειες, ώστε να αντιστοιχούν, το 2028, σε περίπου 28% των συνολικών εσόδων. Ρόλο, βέβαια, στη διαμόρφωση της «πίτας» παίζει η πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους. Αν η ΕΚΤ διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, τα καθαρά έσοδα από τόκους θα διευρυνθούν από το 2026, λόγω αποκλιμάκωσης του κόστους καταθέσεων. Ανάλογα θα μεγαλώσει η βάση των συνολικών εσόδων.

Υπό την ίδια αίρεση, τελεί και καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (Net Interest Margin - NIM), το οποίο, βάσει του υφιστάμενου business plan, προβλέπεται να διατηρηθεί σε επίπεδα υψηλότερα του 2,3% στην περίοδο 2025-28.

Με ρυθμό 8% η αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων

Η προσθήκη της Εθνικής Ασφαλιστικής ενδέχεται να οδηγήσει σε αναθεώρηση του στόχου αύξησης των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων (Αμοιβαία Κεφάλαια κ.ά.), με μέσο ετήσιο ρυθμό τουλάχιστον 8%. Η ανάπτυξη των Unit Linked προϊόντων αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά συστατικά της νέας στρατηγικής για την Εθνική Ασφαλιστική καθώς το δίκτυο Πειραιώς έχει μεγάλη εμπειρία στην προώθηση τέτοιων προγραμμάτων.

Επιπρόσθετα, η ΑΕΕΓΑ, ως παραδοσιακή ασφαλιστική, βαρύνεται από ασφαλιστικές υποχρεώσεις 2,3 δισ. ευρώ, οι οποίες, λόγω IFRS 17, συμβάλλουν στη διατήρηση χαμηλών δεικτών απόδοσης. Η περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των Unit Linked στο μείγμα νέας παραγωγής θα αμβλύνει, σταδιακά, την παραπάνω υποχρέωση καθώς ο κίνδυνος της πλειονότητας των Unit Linked που διατίθενται εν Ελλάδι είναι πάνω στον ασφαλισμένο.

Ο δείκτης κόστους προς βασικά έσοδα (cost to core income) θα αναθεωρηθεί, λόγω του μεγέθους της Εθνικής Ασφαλιστικής. Το υφιστάμενο πλάνο προβλέπει διατήρησή του σε περίπου 35% καθ’ όλη τη διάρκεια της τετραετίας.

Payout ratio τουλάχιστον 50%

Όπως έχει επικοινωνήσει πολλές φορές η διοίκηση Πειραιώς, το υφιστάμενο business plan προβλέπει ποσοστό ανταμοιβής μετόχων (payout ratio) από τα κέρδη περιόδου 2025-27 της τάξης του 50% (σ.σ. τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ). Το payout ενδέχεται να αυξηθεί ήδη από τα κέρδη χρήσης 2026, υπό την αίρεση των εξελίξεων (σ.σ. περικοπή ή όχι επιτοκίων από ΕΚΤ κατά τις συνεδριάσεις που μεσολαβούν ως την επενδυτική ημερίδα, αποπληρωμές κρατικών εγγυήσεων που έχουν καταπέσει και φυσικά εποπτική έγκριση).

Υπενθυμίζεται ότι αξιοσημείωτο μέρος των επενδυτών, που έχει μετατοπισθεί τον τελευταίο ένα χρόνο από Αμερική σε Ευρώπη, έχει ψηλά στα κριτήριά του τη μερισματική απόδοση, εξ ου και οι ΕΤΕ, Eurobank έχουν προϊδεάσει την αγορά για περαιτέρω ενίσχυση του ποσοστού των κερδών, που επιδιώκουν να διαθέσουν στους μετόχους.

Το (υφιστάμενο) business plan προβλέπει καθαρά κέρδη της τάξης του 1,1 δισ. ευρώ το 2026, που θα αυξηθούν το 2027 (σ.σ. άνω του 1,1 δισ. ευρώ) και θα φθάσουν σε 1,3 δισ. ευρώ το 2028.

Το RoTE από περίπου 15% φέτος θα υποχωρήσει στα επίπεδα του 14% το 2026, προβλέπεται να ανέλθει σε 14,5% το 2027 και θα επανέλθει στα επίπεδα του 15% το 2028. Η περικοπή ή όχι επιτοκίων από την ΕΚΤ στο γύρισμα της χρονιάς ή στο πρώτο μισό της επόμενης θα καθορίσει την πορεία των καθαρών εσόδων από τόκους και σε σημαντικό βαθμό την κερδοφορία.

Σε επίπεδα τουλάχιστον 13% ο CET 1 ως το 2028

Ο δείκτης CET1 προβλέπεται να διατηρηθεί ως το 2028 σε επίπεδα υψηλότερα του 13% και το NPE ratio να υποχωρήσει από το 2027 κάτω του 2% (σ.σ. φέτος αναμένεται να κλείσει σε 2,5%), με τον συντελεστή κάλυψης να διαμορφώνεται σε επίπεδα υψηλότερα του 60%.

Η Πειραιώς δεσμεύεται να διατηρεί κεφαλαιακό πλεόνασμα άνω των 200 μ.β., το οποίο ενδέχεται να διευρυνθεί, εφόσον το Δημόσιο συνεχίσει να αποπληρώνει ομαλά τις εγγυήσεις του επί δανείων, οι οποίες έχουν καταπέσει.

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς έχει ολοκληρώσει την εποπτική προσαρμογή κεφαλαίων (σ.σ. επίδραση 340 εκατ. ευρώ) για μη εξυπηρετούμενα δάνεια με κρατική εγγύηση (430 εκατ. ευρώ στις 30/9/2025). Επομένως, οι αποπληρωμές Δημοσίου αποδεσμεύουν κεφάλαιο.