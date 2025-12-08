H Fais Group εγγυήτρια σε ομολογιακό 500.000 ευρώ της ELSOL

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 144651701000, (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει δια της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 101 Ν. 4548/2018 ότι:

Α. δυνάμει της από 17.09.2025 απόφασής του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5590452/10.10.2025 («Πρώτη Ανακοίνωση») και δυνάμει της από 21.10.2025 απόφασής του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5606048/22.10.2025 («Δεύτερη Ανακοίνωση») αποφασίστηκε η παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, της κατ' άρθρο 99 επ. του Ν. 4548/2018 ειδικής άδειας, για την υπογραφή από την Εταιρεία, ως Εγγυήτρια της τροποποίησης όρων του από 28.01.2025 Ομολογιακού δανείου που εξέδωσε η εταιρεία «ELSOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «ELSOL») και κάλυψε στο 100% η τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», αρχικού ποσού εκδόσεως έως €500.000,00 και τρέχοντος ποσού σήμερα 450.000€.

Έχει περαιτέρω ληφθεί, η από 17 Σεπτεμβρίου 2025 «Έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν.4548/2018 επί του εύλογου και δίκαιου συναλλαγής μεταξύ των εταιρειών εταιρείες ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Α.Ε. και ELSOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (fairness opinion) του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Βαρλάμη Ηρακλή, της Goodwill Audit Services A.E. που αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο των προτεινόμενων όρων και η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της εταιρείας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5590452/10.10.2025 και

Β. δυνάμει της από 29.09.2025 απόφασής του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5597151/15.10.2025 («Πρώτη Ανακοίνωση») και δυνάμει της από 27.10.2025 απόφασής του, που καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5615284/27.10.2025 («Δεύτερη Ανακοίνωση») αποφασίστηκε η παροχή από το Διοικητικό Συμβούλιο, της κατ' άρθρο 99 επ. του Ν. 4548/2018 ειδικής άδειας, για την παροχή εταιρικής εγγύησης από την Εταιρεία, υπέρ της εταιρείας «ELSOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ» (εφεξής η «ELSOL») για την έκδοση νέου RCF ΟΔ αξίας έως €500.000,00, το οποίο προτίθεται να καλύψει στο 100% η τράπεζα «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ».

Έχει επιπλέον ληφθεί, η από 29 Σεπτεμβρίου 2025 «Έκθεση σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν.4548/2018 επί του εύλογου και δίκαιου συναλλαγής μεταξύ των εταιρειών εταιρείες ΦΑΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ . Α.Ε. και ELSOL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.» (fairness opinion) του ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή κ. Βαρλάμη Ηρακλή, της Goodwill Audit Services A.E. που αξιολογεί το δίκαιο και εύλογο των προτεινόμενων όρων και η οποία έγινε αποδεκτή από το Δ.Σ. της εταιρείας και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5597151/15.10.2025.

Για την παροχή των ανωτέρω Α και Β άδειων τηρήθηκαν οι κατά το άρθρο 101 Ν.4548/2018 διατυπώσεις δημοσιότητας (οι σχετικές με αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 3816200/10.10.2025 και 3822245/15.10.2025 αντίστοιχα ), η δε κατ΄ άρθρο 100 παρ. 3 του ιδίου ως άνω νόμου προβλεπόμενη 10ήμερη προθεσμία παρήλθε άπρακτη (οι σχετικές με αριθμό πρωτοκόλλου Ανακοινώσεις της Γεν. Γραμ. Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης 3829321/22.10.2025 και 3836245/30.10.2025 αντίστοιχα.

Η κατάρτιση των ως άνω συναλλαγών επίκειται το επόμενο διάστημα.