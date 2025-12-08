#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Το ελληνικό χρηματιστήριο εξελίσσεται από ένα value-driven σε ένα quality-and-growth story και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές προοπτικές της επόμενης ημέρας, επεσήμανε ο CEO της Alter Ego Media

Γ. Βρέντζος: Το επενδυτικό story στηρίζεται στην ποιότητα των εταιρειών

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 19:24

«Τα τελευταία χρόνια, το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα έχει επικεντρωθεί κυρίως στις τράπεζες και σε έναν μικρό αριθμό εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης» επεσήμανε ο CΕΟ της Alter Ego Media Γιάννης Βρέντζος μιλώντας στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum.

Όπως επεσήμανε στην τοποθέτησή του «η ισχυρή πορεία της αγοράς οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση των μακροοικονομικών μεγεθών και στις ελκυστικές αποτιμήσεις των εταιρειών. Ωστόσο, αυτή η εντυπωσιακή άνοδος της αγοράς δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί — το αντίθετο.

Σήμερα, το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές μετοχές δεν στηρίζεται αποκλειστικά στις χαμηλές σχετικές αποτιμήσεις. Στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα των ίδιων των εταιρειών. Βλέπουμε εισηγμένες με ξεκάθαρη στρατηγική, που έγιναν πιο ανθεκτικές μέσα στην κρίση, με υγιή θεμελιώδη μεγέθη, χαμηλή χρηματοοικονομική μόχλευση και αυξανόμενη εξωστρέφεια.

Είναι επίσης σημαντικό ότι πολλοί κλάδοι στην Ελλάδα βρίσκονται σε πιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ‘χαμένη δεκαετία’ δημιουργεί περιθώριο ταχείας σύγκλισης, καθώς και ουσιαστικές ευκαιρίες συγκέντρωσης της αγοράς.

Έτσι, το ελληνικό χρηματιστήριο εξελίσσεται από ένα value-driven σε ένα quality-and-growth story — και εκεί βρίσκονται οι πραγματικές προοπτικές της επόμενης ημέρας.

Η Alter Ego Media αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της νέας πραγματικότητας. Το IPO μας ήταν το πρώτο στον κλάδο των media έπειτα από 25 χρόνια και το πιο επιτυχημένο της μεταμνημονιακής περιόδου, με σχεδόν 12 φορές υπερκάλυψη — μια ξεκάθαρη ψήφος εμπιστοσύνης στη στρατηγική μας.

Από την εισαγωγή μας, έχουμε ήδη επενδύσει περίπου το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων σε εξαγορές, περιεχόμενο, τεχνολογία και νέα επιχειρηματικά verticals, υλοποιώντας με συνέπεια το στρατηγικό μας πλάνο και διατηρώντας συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση.

Το επιχειρηματικό μας μοντέλο μας ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση σύγκλισης media – τεχνολογίας – ψυχαγωγίας. Με αυτόν τον τρόπο, η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει τη νέα γενιά ελληνικών εταιρειών: ανθεκτικές, καινοτόμες και προσανατολισμένες στη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας».

