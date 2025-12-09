Box Now: Αυξήθηκαν 110% οι αποστολές δεμάτων την περίοδο της Black Friday

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Ιδιαίτερα το διάστημα από τις 27 Νοεμβρίου έως και τις 2 Δεκεμβρίου οι αποστολές από συνεργαζόμενα e-shop παρουσίασαν αύξηση 55% σε σύγκριση με τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες του Νοεμβρίου. Ποια προϊόντα προτίμησαν περισσότερο οι καταναλωτές.

Δημοσιεύθηκε: 9 Δεκεμβρίου 2025 - 14:47

Η BOX NOW ολοκλήρωσε την περίοδο της Black Friday με ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, κατέγραψε 110% αύξηση στις αποστολές από συνεργαζόμενα e-shops σε σχέση με το 2024, ενώ αύξηση 40% καταγράφηκε στην υπηρεσία «Στείλε Δέμα». Παράλληλα, την περίοδο 27/11 – 2/12, σε σύγκριση με τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες του Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε αύξηση 55% στις αποστολές από συνεργαζόμενα e-shops και 50% στην υπηρεσία «Στείλε Δέμα».

Κατά τη φετινή Black Friday, οι καταναλωτές επέλεξαν την BOX NOW με σημαντικά αυξημένη δραστηριότητα σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Συγκρίνοντας την περίοδο 27/11–2/12 με τον μέσο όρο των τριών προηγούμενων εβδομάδων του Νοεμβρίου, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στις κατηγορίες Μόδα (105%), Υγεία και Ομορφιά (81%) και Τεχνολογία (52%), ενώ αξιοσημείωτη άνοδο παρουσίασαν επίσης οι κατηγορίες Είδη για Κατοικίδια (41%), Βιβλία (28%), Προϊόντα Φαρμακείου (23%) και Παιχνίδια (7%). Το εύρος των κατηγοριών καταδεικνύει τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διακινούνται μέσω του δικτύου της εταιρείας, το οποίο αριθμεί πλέον 200.000 εγκατεστημένες θυρίδες, όντας το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελληνική αγορά.

Παράλληλα, έντονη ήταν η δραστηριότητα σε όλη την Ελλάδα, γεγονός που δείχνει την ευρεία γεωγραφική διείσδυση της BOX NOW στη χώρα: η Στερεά Ελλάδα συγκέντρωσε το 54,1% των αποστολών, ενώ η Θεσσαλονίκη ακολούθησε με 18,2%. Η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία κατέγραψαν 7,1% και 5,0% αντίστοιχα, με σημαντική παρουσία και στην Κρήτη (4,8%), τη Μακεδονία (4,5%) και την Ήπειρο (3,3%). Τέλος, τα νησιά στα οποία έχει παρουσία η BOX NOW συγκέντρωσαν το 3% των αποστολών.

Πέρα από τον αυξημένο όγκο, ιδιαίτερα θετικές ήταν και οι επιδόσεις στον χρόνο παράδοσης και παραλαβής. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που η BOX NOW παραλάμβανε το δέμα, ο μέσος χρόνος παράδοσης, σε μία από τις 200.000 διαθέσιμες θυρίδες, διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 1,5 ημέρα Πανελλαδικά. Αντίστοιχα, ο χρόνος μέχρι την παραλαβή από τον τελικό καταναλωτή ήταν εντυπωσιακά σύντομος, καθώς οι πελάτες παρέλαβαν κατά μέσο όρο μέσα σε 14 ώρες, τόσο στη νησιωτική όσο και στην ηπειρωτική χώρα.

Ο Χρήστος Παπανδρόπουλος, Group CMO της BOX NOW, δήλωσε:

«Η φετινή επίδοση της BOX NOW κατά την περίοδο της Black Friday επιβεβαιώνει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο ότι οι καταναλωτές και οι συνεργάτες μας αναγνωρίζουν την αξία μιας γρήγορης, αξιόπιστης και σύγχρονης εμπειρίας παράδοσης. Η σημαντική αύξηση που καταγράψαμε σε μία από τις πιο έντονες από πλευράς εμπορικής δραστηριότητας περιόδους του έτους αποτελεί αποτέλεσμα της συνεχούς επένδυσής μας στο δίκτυο των θυρίδων μας, της τεχνολογικής μας υποδομής και της αφοσίωσης της ομάδας μας. Θα συνεχίσουμε με την ίδια δέσμευση να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και να προσφέρουμε ακόμη μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία για τους καταναλωτές».

