Κλ. Ναυπάκτου: Πράσινο φως από ΓΣ για την απόκτηση ποσοστού 40% στην KXXK Investments

Πλέον η εταιρεία εισέρχεται στον κλάδο της έρευνας και της καινοτομίας, με προοπτικές διεύρυνσης και ανάπτυξης του πεδίου δραστηριοποίησής της, σύμφωνα με την Κλωστουφαντουργία Μαυπάκτου.

Δημοσιεύθηκε: 11 Δεκεμβρίου 2025 - 17:31

Η «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 11η Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας, κατόπιν της από 20ής Νοεμβρίου 2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Η συνέλευση συγκλήθηκε και διεξήχθη σύμφωνα με τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας, με απαρτία 66,46% του μετοχικού κεφαλαίου.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, παρουσιάστηκε στους μετόχους το πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με τον διεθνή επενδυτή κ. Εμμανουήλ Ξιώνη, η οποία αποσκοπεί στην από κοινού ανάπτυξη δραστηριοτήτων στους τομείς της πράσινης ενέργειας, της εξοικονόμησης, της αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών υψηλής εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, τα διευθυντικά στελέχη της «KXXK Investments Limited», Δρ. Ηλίας Υφαντής και Δρ. Ευάγγελος Χριστοφόρου, παρουσίασαν στους μετόχους τις τεχνολογικές καινοτομίες, τις διεθνείς συνεργασίες και τις αναμενόμενες προοπτικές της επένδυσης.

Μετά από ψηφοφορία, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα (100% των παρισταμένων και δικαιούμενων ψήφου μετόχων) τη συμμετοχή της «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ» στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «KXXK INVESTMENTS Limited» με καταβολή ποσού 100.000 ευρώ και απόκτηση ποσοστού 40% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου στρατηγικού κεφαλαίου για την «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ», καθώς η εταιρεία εισέρχεται στον κλάδο της έρευνας και της καινοτομίας, με προοπτικές διεύρυνσης και ανάπτυξης του πεδίου δραστηριοποίησής της.

Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε σημαντική εξέλιξη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

