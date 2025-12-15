Μετάθεση για το 2026 στα τρία σημαντικά exits της Dimand

Για το 2026 φαίνεται να οδεύει η πώληση τριών μεγάλων έργων για την εταιρεία ανάπτυξης Dimand παρά τις εκτιμήσεις της διοίκησης ότι θα έκλειναν οι συμφωνίες μέσα στη φετινή χρονιά.

Αναλυτές και παρατηρητές της αγοράς επισημαίνουν ότι η καθυστέρηση αναδεικνύει τον κίνδυνο που υφίσταται στην αποεπένδυση των ακινήτων, ειδικά στα μεγαλύτερα περιουσιακά στοιχεία, λόγω των διαπραγματεύσεων και των συνθηκών της αγοράς.

Πηγές αναφέρουν στο Euro2day ότι η πώληση του Πύργου Πειραιά, του Μινιόν και ενός κτιρίου γραφείων στα Κάτω Πατήσια (στις πρώην εγκαταστάσεις της ΕΕΔΕ) πιθανόν να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2026 με τα πρώτα δύο ακίνητα να θεωρούνται πιο κοντά στην πώληση.

Συγκεκριμένα, οι συζητήσεις για την πώληση του 70% που κατέχει η Dimand στον Πύργο Πειραιά βρίσκονται σε καλό δρόμο, τονίζουν πηγές, προσθέτοντας ότι «μπορεί να γίνει μέσα στη χρονιά, μπορεί και όχι».

Πρόκειται για ένα deal που παρακολουθείται στενά από την ευρύτερη αγορά ακινήτων λόγω μεγέθους όμως φαίνεται να αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις.

Η ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας η οποία αναφέρει ότι η Prodea μεταβιβάζει το μερίδιό της στον Πύργο Πειραιά, που ανέρχεται στο 30%, στη Yoda (όμιλος Παπαλέκα), έδωσε ώθηση στην πώληση του από την Dimand καθώς φέρεται να ενδιαφέρεται για το 100% του ακινήτου ο Γιάννης Παπαλέκας.

Και στο Μινιόν οι συζητήσεις διεξάγονται με έναν αγοραστή όμως μπορεί να μη δούμε «λευκό καπνό» μέσα στο 2025, ενώ η αποεπένδυση της Dimand από το κτίριο γραφείων που μισθώνεται από τα ΕΛΤΑ στα Κάτω Πατήσια εκτιμάται ότι είναι λιγότερο ώριμη.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη γενική συνέλευση της Dimand που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο ο διευθύνων σύμβουλος, Δημήτρης Ανδριόπουλος (φωτογραφία) ανέφερε ότι το στρατηγικό πλάνο της εταιρείας για το 2025 περιλαμβάνει exits από Πύργο Πειραιά, Μινιόν και κτίριο ΕΕΔΕ.

Σε έκθεση της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (12/12), η Eurobank Equities Research αναφέρει ότι «παρά ταύτα, η ευρύτερη επενδυτική μας θέση στη Dimand παραμένει αμετάβλητη».

«Η υποκείμενη δημιουργία αξίας από το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο έργων παραμένει σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη, με σωρευτικά ταμειακά κέρδη ύψους περίπου 170 εκατ. ευρώ να αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το 2028. Κατά την άποψή μας, οι πρόσφατες καθυστερήσεις αντανακλούν ζητήματα χρονισμού και όχι δομικές μεταβολές, ενώ η προσθήκη των Γουρνών και της Κάμπας ενισχύει ουσιαστικά το σύνολο των μακροπρόθεσμων αναπτυξιακών ευκαιριών της Dimand», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Ανάμεσα στα επόμενα βήματα της Dimand είναι και η ολοκλήρωση της μεταβίβασης των οικοπέδων του κτήματος Καμπά στην Παλλήνη, προσθέτουν πηγές.