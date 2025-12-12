#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Mεικτά πρόσημα στη Wall Street - Ράλι για τον χρυσό

Η χρηματιστηριακή περιμένει ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποεπενδύσεων που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για φέτος θα ολοκληρωθεί το 2026.

Eurobank Equities: Τιμή-στόχος τα 12 ευρώ για τη Dimand

Δημοσιεύθηκε: 12 Δεκεμβρίου 2025 - 15:28

 

Ενώ η αρχική καθοδήγηση έκανε λόγο για τρεις «εξόδους» μέσα στο 2025 (Μινιόν, ΕΕΔΕ Πατησίων και Πύργος Πειραιά), μόνο το Minion φαίνεται να οδεύει προς ολοκλήρωση το 2025, με τις υπόλοιπες συναλλαγές να μετακυλίονται στο 2026, σχολιάζει η Eurobank Equities σε ανάλυση για τη μετοχή της Dimand με την οποία διατηρεί την τιμή-στόχο στα 12 ευρώ και σύσταση «αγορά».

Τα αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου έδειξαν επίσης ηπιότερο ρυθμό προόδου κατασκευής σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, κάτι που αντικατοπτρίστηκε σε χαμηλότερα κέρδη εύλογης αξίας (fair value), οδηγώντας μας στην αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος ανάπτυξης,σχολιάζει.

Πλέον αναμένουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποεπενδύσεων που αρχικά είχαν προγραμματιστεί για το 2025 θα ολοκληρωθεί το 2026, σημειώνει.

Παρ’ όλα αυτά, η ευρύτερη επενδυτική μας θέση παραμένει αμετάβλητη: η υποκείμενη δημιουργία αξίας από το υφιστάμενο pipeline διατηρείται σε γενικές γραμμές, με συσσωρευμένα ταμειακά κέρδη περίπου €170 εκατ. να αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως το 2028. Κατά την άποψή μας, οι πρόσφατες καθυστερήσεις αντικατοπτρίζουν ζήτημα χρονισμού και όχι δομικών αλλαγών.

