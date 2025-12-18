Premier Capital: Στη Μάλτα το 200ο εστιατόριο McDonalds στην Ευρώπη

Η Premier Capital γιορτάζει ένα νέο ορόσημο με το άνοιγμα του 200ού της εστιατορίου McDonald’s στην Ευρώπη, στην έδρα της, τη Μάλτα.

Οπως αναφέρει η εταιρεία, ως ο developmental licensee της McDonald’s σε έξι αγορές, η Premier Capital έχει συμβάλει στη διαμόρφωση μιας τοπικής εκδοχής της πιο αναγνωρίσιμης αλυσίδας εστιατορίων στον κόσμο, ισορροπώντας τα διεθνή πρότυπα με μια γνήσια σύνδεση με την τοπική κουλτούρα. Από το άνοιγμα του πρώτου εστιατορίου της στη Μάλτα το 1995 μέχρι την ίδρυση της Premier Capital το 2005, η εταιρεία επεκτείνει συνεχώς την παρουσία της, έχει εισέλθει σε νέες αγορές και έχει εισαγάγει καινοτομίες που διαμορφώνουν σήμερα την εμπειρία των επισκεπτών στα εστιατόρια McDonald’s.

Ο Arosha Wijemuni, Vice President – Business Unit Lead – Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής της McDonald’s Corporation, δήλωσε: «Τα εγκαίνια του 200ού εστιατορίου αποτελούν ένα απίστευτο ορόσημο για την Premier Capital και για το κοινό μας ταξίδι. Μαζί, αξιοποιούμε το μέγεθός μας για να υποστηρίζουμε τις κοινότητες, δημιουργώντας χώρους όπου όλοι αισθάνονται ευπρόσδεκτοι. Αυτό το ορόσημο αντικατοπτρίζει τον θετικό αντίκτυπο που έχει η συνεργασία μας για τους πελάτες μας, για τις κοινότητες που εξυπηρετούμε και για τους ανθρώπους μας κάθε μέρα».

Η Premier Capital απασχολεί περισσότερους από 12.000 ανθρώπους και φέτος θα εξυπηρετήσει πάνω από 90 εκατομμύρια επισκέπτες.

Ο Melo Hili, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Premier Capital, δήλωσε: «Με αυτό το επίτευγμα γιορτάζουμε όχι μόνο τα ορόσημα που πετύχαμε, αλλά και τους ανθρώπους που τα έκαναν πραγματικότητα. Σε όλες τις αγορές μας έχουμε αναπτυχθεί με ταχύ ρυθμό, προσαρμοζόμενοι στις αλλαγές, υιοθετώντας νέους τρόπους εξυπηρέτησης των πελατών μας και παραμένοντας κοντά στις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Αυτή η ανάπτυξη έχει χτιστεί πάνω στη συνέπεια, τη φιλοδοξία και την κοινή πίστη στην αξία της συνεργασίας. Αυτό είναι που καθορίζει το παρελθόν μας και αυτό θα διαμορφώσει το μέλλον μας».

Το νέο εστιατόριο, που βρίσκεται στην Μάλτα και συγκεκριμένα στο Central Buisness District, αποτελεί το 10ο εστιατόριο στο νησί και διαθέτει όλα αυτά που αγαπούν οι πελάτες των McDonald’s, όπως McDrive, McDelivery και Mobile Order & Pay. Το νέο εστιατόριο δημιουργεί 50 νέες θέσεις εργασίας, υποστηρίζοντας τόσο νέους εργαζομένους όσο και έμπειρους επαγγελματίες.

Η Premier Capital συνεχίζει να βρίσκεται σε δυναμική αναπτυξιακή πορεία και αναμένει έσοδα άνω των 775 εκατ. ευρώ το 2025, με κινητήρια δύναμη τη συνεχή επέκταση του δικτύου της και την ισχυρή ζήτηση. Η εταιρεία εξακολουθεί να ενισχύει τις δραστηριότητές της και να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και τις υποδομές της, προγραμματίζοντας 15 νέα εστιατόρια για το 2026.