Νέο deal στην Πολωνία για την Acrisure, εξαγόρασε την ασφαλιστική EIS

Η διεθνής fintech εταιρεία Acrisure, προχωρά σε νέα στρατηγική κίνηση στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η εξαγορά της πολωνικής Efficient Insurance Solutions ενισχύει την παρουσία του ομίλου στην περιοχή και δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.

Η Efficient Insurance Solutions (EIS), με έδρα το Γκντανσκ της Πολωνίας, προχώρησε σε συμφωνία με την Acrisure για την ένταξή της στον όμιλο. Η συναλλαγή εκκρεμεί την έγκριση από τον Πρόεδρο της Πολωνικής Αρχής Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών (UOKiK).

Η EIS εξειδικεύεται στην ανάπτυξη τεχνολογικά προηγμένων λύσεων MGA (Managing General Agent) μέσω του καναλιού διανομής affinity, με έμφαση στα ηλεκτρονικά προϊόντα και τις οικιακές συσκευές. Παράλληλα, παρέχει καινοτόμες υπηρεσίες διαχείρισης αποζημιώσεων και υποστηρίζει την αυτοματοποίηση ασφαλιστικών διαδικασιών μέσω προηγμένης τεχνολογίας.

Με τη συμφωνία, η Acrisure αποκτά το 100% των μετοχών της EIS. Οι υφιστάμενοι ιδιοκτήτες της πολωνικής εταιρείας γίνονται μέτοχοι της αμερικανικής Acrisure, ενώ η διοικητική ομάδα της EIS παραμένει στη θέση της για να συνεχίσει την ανάπτυξη της εταιρείας.

Ο Igor Rusinowski, CEO της Acrisure για την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, δήλωσε:

«Καλωσορίζουμε θερμά τους ιδιοκτήτες της EIS, τη διοίκηση και ολόκληρη την ομάδα της EIS στην οικογένεια της Acrisure. Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και φιλοδοξίες. Μαζί, θα δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες μέσα από την τεχνογνωσία, την προηγμένη τεχνολογία και τη διεθνή δυναμική της Acrisure στη λιανική και εταιρική ασφάλιση, την αντασφάλιση, τις λύσεις MGA, την πρόσβαση στην αγορά του Λονδίνου και πολλά ακόμη. Το μέλλον ξεκινά σήμερα, με μια εξαιρετική συνεργασία μπροστά μας».

Η Justyna Dżus-Toczek, CEO της Efficient Insurance Solutions, σχολίασε:

«Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα ιστορικό ορόσημο. Με την Acrisure, η EIS εισέρχεται δυναμικά στη διεθνή σκηνή, διατηρώντας τις θεμελιώδεις αξίες της: ακεραιότητα, εμπιστοσύνη, επαγγελματισμό και συνεχή ανάπτυξη. Η συνεργασία μας, ενισχυμένη από τους ισχυρούς δεσμούς με την Unilink, τον μεγαλύτερο διανομέα ασφαλιστικών προϊόντων στην Πολωνία, δημιουργεί εξαιρετικές προοπτικές για τους υφιστάμενους και νέους πελάτες μας στην Πολωνία και σε ολόκληρη την περιοχή. Είμαι περήφανη που ηγούμαι αυτής της μετάβασης και εν- θουσιασμένη για αυτά που έρχονται.»

Η στρατηγική της Acrisure στην περιοχή

Η εξαγορά της EIS εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Acrisure για την ενίσχυση της παρουσίας της στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Τον Αύγουστο του 2025, η αμερικανική εταιρεία απέκτησε τη MEGA Brokers, τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Ελλάδα, με 1.500 ασφαλιστές και πάνω από 335.000 πελάτες.

Ο Όμιλος Unilink, που ανήκει στην Acrisure και αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, εξυπηρετεί 10,3 εκατομμύρια πελάτες και συνεργάζεται με 16.500 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε εννέα χώρες: Πολωνία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Μολδαβία, Τσεχία, Σλοβακία, Κροατία, Σλοβενία και Ελλάδα.

Ο Αναστάσιος Χατζηθεοδοσίου (φωτό), Chief Growth Officer της Acrisure για την Κε ντρική και Ανατολική Ευρώπη και CEO της Mega Brokers τόνισε:

«Η ένταξη της EIS στον όμιλο της Acrisure, μας φέρνει μια ομάδα με εξειδίκευση σε τομείς που αναπτύσσονται ραγδαία σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό που χτίζουμε στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη είναι ένα οικοσύστημα όπου κάθε εταιρεία διατηρεί την ταυτότητα και την αυτονομία της, αλλά ταυτόχρονα επω- φελείται από την τεχνογνωσία, τα εργαλεία και το δίκτυο της Acrisure. Η Πολωνία, η Ελλάδα και οι υπόλοιπες αγορές μας στην περιοχή έχουν διαφορετικές ιδιαιτερότητες, αλλά μοιράζονται κοινές προκλήσεις και ευκαιρίες. Είμαι ενθουσιασμένος με τις δυνατότητες που δημιουργούνται όταν συνδυάζουμε τοπική εμπειρία με διεθνή κλίμακα. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα της EIS για τη μέχρι σήμερα πορεία της και στην ευρύτερη ομάδα της Acrisure που συνεχώς μεγαλώνει και εξελίσσεται».