ΕΦΕΤ: Ανάκληση σε δύο συσκευασίες με καραμέλες

Δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: «Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

Δημοσιεύθηκε: 22 Δεκεμβρίου 2025 - 16:17

Ο ΕΦΕΤ και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμων με τα στοιχεία:

Καραμέλες «της Αγάπης-Αρωματικές» με ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 30 ΔΕΚ. 2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 110g της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «αρκαδιανή» που εδρεύει στο Ψάρι Αρκαδίας.

Καραμέλες «fruit mix» με ημερομηνία ανάλωσης ως 10/2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 230g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την «Candy Lab» που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας.

Τα προϊόντα εξετάστηκαν από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ, όπου ενώ βρέθηκε να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές, δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: «Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα, να λάβουν υπόψιν την ανωτέρω επιπρόσθετη πληροφορία.

 

