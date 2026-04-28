#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΑ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ#ΔΑΣΜΟΙ#ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ#ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ-ΑΚΡΙΒΕΙΑ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ για το πράσινο ομόλογο

Με υπερκάλυψη κατά τέσσερις έως πέντε φορές ολοκληρώθηκε η έκδοση 6ετούς Senior Preferred Green ομολόγου. Αντληση 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικού στόχου 500 εκατ. ευρώ.

Alpha Bank: Προσφορές άνω των 2 δισ. ευρώ για το πράσινο ομόλογο

Δημοσιεύθηκε: 28 Απριλίου 2026 - 18:29

Η μεγάλη ζήτηση που εκδηλώθηκε από τα πρώτα λεπτά της νέας έκδοσης πράσινου ομολόγου της Alpha Bank οδηγεί το επιτόκιο στο επίπεδο του 3,9% και την Τράπεζα στην άντληση 100 εκατ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με το ποσό που είχε προϋπολογίσει, δηλαδή συνολικά 600 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση Senior Preferred Green ομολόγου, για την άντληση 500 εκατ. ευρώ, προσέλκυσε προσφορές άνω των 2-2,5 δισ. ευρώ. Αρκετά πριν από το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η υπερκάλυψη υπολογιζόταν σε 4 με 5 φορές.

Καθώς το ομόλογο είναι 6ετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, η Αlpha Bank εξέτασε την αύξηση του συνολικού κεφαλαίου που θα αντλήσει από την έκδοση στα 600 εκατ. ευρώ. Tο ύψος των προσφορών και οι όροι της διάρκειας του πράσινου ομολόγου καθορίζουν το επιτόκιο κάτω από το 4%, με πιθανότερο ανώτατο όριο το 3,9%.

Οπως ανακοίνωσε η Αlpha Bank σήμερα το πρωί, η έκδοση εντάσσεται στη στρατηγική της Τράπεζας για βιώσιμη χρηματοδότηση και διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων. Τη συναλλαγή συντονίζουν ως Joint Bookrunners οι επενδυτικές τράπεζες AXIA Ventures, UniCredit, Crédit Agricole, Commerzbank, Morgan Stanley, Goldman Sachs και Nomura.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2026 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο