Τραμπ: Οι ερευνητές δεν βρήκαν στοιχείο που να αποδεικνύει ότι συνεργάστηκα με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι υπήρξε συνεργασία με τη Ρωσία, μία ημέρα αφού Αμερικανοί εισαγγελείς αποκάλυψαν λεπτομέρειες για την προσπάθεια ενός Ρώσου, που ήταν άγνωστη μέχρι σήμερα, να βοηθήσει την προεκλογική εκστρατεία του το 2016.

Ο Τραμπ έγραψε στο Twitter: «Έπειτα από δύο χρόνια και έγγραφα εκατομμυρίων σελίδων (και κόστος που ξεπερνά τα 30 εκατ. $) καμία συνεργασία!».

AFTER TWO YEARS AND MILLIONS OF PAGES OF DOCUMENTS (and a cost of over $30,000,000), NO COLLUSION!