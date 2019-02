«Χολιγουντιανή» άφιξη του Κιμ Γιονγκ Ουν στο Βιετνάμ

Με τεθωρακισμένο τρένο διέσχισε όλη την Κίνα για να βρεθεί στο Ανόι ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν έφθασε σήμερα στο Βιετνάμ, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ολοκληρώνοντας ένα ταξίδι 4.500 χιλιομέτρων που έκανε από την Πιονγκγιάνγκ με το θωρακισμένο τρένο του, μεταδίδουν ανταποκριτές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς και του Γαλλικού Πρακτορείου.

Watch North Korean leader Kim Jong Un's security guards run alongside his car as he arrives in Vietnam ahead of his summit with President Trump https://t.co/dNEltdfh70pic.twitter.com/rylWAQoh13

