Έκρηξη σε τουριστικό λεωφορείο στην περιοχή των Πυραμίδων

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα από την έκρηξη βόμβας κοντά σε τουριστικό λεωφορείο και σε μικρή απόσταση από τις Πυραμίδες της Γκίζας στην Αίγυπτο, σύμφωνα με αναφορικές τοπικών ΜΜΕ.

Ο τηλεοπτικός σταθμός Al-Arabiya μετέδωσε ότι η έκρηξη έγινε μπροστά από το Μουσείο της Αιγύπτου (Grand Egyptian Museum).

Περισσότερες λεπτομέρειες, δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

PHOTOS- Explosive device targeted a bus carrying tourists near the Egyptian Grand Museum in #Giza#Egyptpic.twitter.com/9RQGFgg0ct

Διαβάστε περισσότερα στο real.gr