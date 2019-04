Η AXIA Ventures «Best Investment Bank in Cyprus» από το Global Finance

Η AXIA Ventures Group, ένας κορυφαίος περιφερειακός επενδυτικός τραπεζικός όμιλος με ισχυρή παρουσία και αντιπροσώπευση στην Κύπρο, αναγνωρίστηκε σαν “Best Investment Bank in Cyprus for 2019” για δεύτερη συνεχή χρονιά κατά την 20η ετήσια επιλογή των World’s Best Investment Banks του Global Finance.

Το Global Finance ιδρύθηκε το 1987, διαθέτει κυκλοφορία 50.050 τευχών και αναγνώστες σε 189 χώρες, ενώ στο ακροατήριό του συμμετέχουν ανώτεροι εταιρικοί και οικονομικοί διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επενδυτικών και στρατηγικών αποφάσεων σε πολυεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το Global Finance έχει την έδρα του στη Νέα Υόρκη ενώ διατηρεί γραφεία σε όλο τον κόσμο, επιλέγοντας τακτικά τις εταιρείες με τις κορυφαίες επιδόσεις μεταξύ τραπεζών και άλλων παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα βραβεία του Global Finance έχουν εξελιχθεί σε ένα αξιόπιστο πρότυπο αριστείας για την παγκόσμια οικονομική κοινότητα.

Ο Όμηρος Πισσαρίδης, COO & Γενικός Διευθυντής του ομίλου της AXIA, σχολίασε: «Είναι με πραγματική ευχαρίστηση που λαμβάνουμε ξανά αυτή τη διάκριση από το Global Finance. Η αναγνώριση των προσπαθειών μας προς την οικονομική αναζωπύρωση της χώρας από ένα παγκόσμιο και αξιόπιστο οίκο έχει εξαιρετική αξία, ειδικά σε μια δύσκολη περίοδο για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το ήθος και οι βασικές αξίες που μας καθοδηγούν τα τελευταία έντεκα χρόνια, μας έχουν κατατάξει μεταξύ των κορυφαίων επιλογών τόσο των τοπικών όσο και των διεθνών επενδυτών και αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι μέσω αυτού του βραβείου».