Κλειστές οι αγορές για Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών

Κλειστά θα παραμείνουν την Παρασκευή 19 Απριλίου τα μεγάλα αμερικανικά χρηματιστήρια, ενώ οι ευρωπαϊκές αγορές θα παραμείνουν κλειστές και τη Δευτέρα 22 Απριλίου, λόγω του Πάσχα των Καθολικών.

Όπως αναφέρει το MarketWatch, μεθαύριο, Μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών, δεν θα λειτουργήσουν το New York Stock Exchange, Nasdaq και CME Globe και δεν θα πραγματοποιηθούν συναλλαγές ούτε στα futures και options μετοχών και εμπορευμάτων, ούτε σε κρατικά ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Σημειώνεται πως η Securities Industry and Financial Markets Associations προτείνει οι αγορές σταθερού εισοδήματος να κλείσουν νωρίτερα την Μεγάλη Πέμπτη των Καθολικών, στις 14:00.

Στην Ευρώπη, όλα τα χρηματιστήρια θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Μεγάλη Παρασκευή όσο και τη Δευτέρα του Πάσχα των καθολικών.

Στην Ασία, κλειστό θα είναι το Χρηματιστήριο της Σιγκαπούρης, ενώ αντιθέτως οι αγορές σε Κίνα και Ιαπωνία θα λειτουργήσουν κανονικά.

Σημειώνεται πως οι δυο αυτές ημέρες είναι ημέρες ειδικής αργίας στην Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν θα λειτουργήσει το ΧΑ.