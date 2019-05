Την Πέμπτη στο Χρηματιστήριο το 4ο workshop Youth Talks We Listen

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η Επιτροπή Απασχόλησης αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται σημαντικά από τους νέους μας και την έγκαιρη ενσωμάτωσή τους στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη χαρά και αίσθηση ευθύνης διοργανώνει το 4ο workshop Youth Talks We Listen το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 13.30 στον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους του Χρηματιστηρίου Αθηνών, να παρουσιάσουν τους προβληματισμούς τους συμμετέχοντας ενεργά στις ομάδες συζήτησης, αλλά και να ενημερωθούν από εξειδικευμένα στελέχη για τις σύγχρονες τάσεις και όρους των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν στο 4ο workshop Youth Talks We Listen είναι:

-Start Ups της Δεκαετίας των 80s’ και 90s’| Εμπειρίες και Χαρακτηριστικά Επιτυχίας

-Reimagining Financial Services (FinTech, BlockChain, etc)

-Jobs Replacing Jobs (Robotics, AI, ChatBots, DataAnalytics)

-Trust in the Financial System

-Financing Start-ups, VCs Availability

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι οι: Σωκράτης Λαζαρίδης, CEO, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Παντελής Τζωρτζάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Όμιλος Quest, Σωτήρης Συρμακέζης, Digital Transformation, Digital Banking, Innovation & Technology Expert, Κωνσταντίνος Τσαλίκης, Head of Human Resources, Citi Greece and EMEA HR Transformation Lead & Μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης, Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, Γεωργία Μουρλά, Director, Listings Division, Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Πλούσας, Founder & CEO Fund4ll. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, Γεν. Διευθυντής Athens DeeJay θα χτυπήσει τo παραδοσιακό καμπανάκι στο κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.