Πάνω από 560 τετ α τετ στο Roadshow του Λονδίνου

Ανω των 560 είναι οι συναντήσεις one to one που έχουν ήδη κλειστεί μεταξύ ξένων διαχειριστών και υψηλόβαθμων στελεχών των εισηγμένων εταιρειών στο Roadshow του Λονδίνου που διοργανώνει η ΕΧΑΕ 18 και 19 Σεπτεμβρίου.

Στην εκδήλωση μετέχουν 31 εισηγμένες ενώ στα ραντεβού, σύμφωνα με πληροφορίες προηγούνται οι τράπεζες, ο ΟΠΑΠ, η Ιντραλότ.

Τα funds που θα δώσουν το παρόν στο φετινό Roadshow προσεγγίζουν τα 100, ενώ οι fund managers είναι αυξημένοι σε σχέση με πέρυσι, και φθάνουν τους 134.

Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος θα μιλήσει τη δεύτερη μέρα της εκδήλωσης.