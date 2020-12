Ποια Αμοιβαία Κεφάλαια ξεχώρισαν το 2020

Το 2020 ολοκληρώνεται σε λίγες ημέρες και οι μεριδιούχοι των αμοιβαίων κεφαλαίων, αφού αντιμετώπισαν μεγάλες προκλήσεις κατά τη διάρκεια του έτους, κατάφεραν σε γενικές γραμμές είτε να καταγράψουν κέρδη είτε να υποχρεωθούν σε μάλλον περιορισμένες απώλειες, αν κάποιος αναλογιστεί την έλευση της πανδημίας Covid-19.

Στις χρηματιστηριακές αγορές, ξεχώρισαν για τις αποδόσεις τους οι αμερικανικές μετοχές (από αρχή έτους έως και 18/12/2020 S&P 500 +14,81% και Nasdaq Composite +42,16%), ενώ οι ευρωπαϊκές ακολούθησαν πορεία σταθεροποίησης (Stock Europe-600 -4,8%), με τον Γενικό Δείκτη του ΧΑ να υποχωρεί σημαντικά (-12,7%), όπως άλλωστε συνέβη και με τις περισσότερες αναδυόμενες κεφαλαιαγορές της Ευρώπης (MSCI Emerging Europe -15,94%).

Στο Χρηματιστήριο της Αθήνας ειδικότερα, οι τράπεζες είχαν χειρότερη πορεία από αυτή του Γενικού Δείκτη (Δείκτης Τραπεζών -42,03%%), επηρεάζοντας -μαζί με τα δύο μεγάλα διυλιστήρια- και τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης ATHEX Large Cap (-16,63%). Ως αποτέλεσμα, σαφώς καλύτερες επιδόσεις -όπως συμβαίνει συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια- σημείωσαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια που εστιάζουν σε τίτλους της μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης.

Πολύ σημαντικά κέρδη σημείωσαν οι μεριδιούχοι Ομολογιακών Α/Κ Εσωτερικού, καθώς τα yields των ελληνικών κρατικών χρεογράφων κατρακύλησαν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Είναι η ένατη συνεχόμενη χρονιά πολύ σημαντικών κερδών για τη συγκεκριμένη κατηγορία Α/Κ. Δυστυχώς, όμως, η συγκεκριμένη κατηγορία χαρακτηρίστηκε από σημαντικές εκροές κατά τη διάρκεια του έτους και κυρίως κατά την περίοδο του πρώτου lockdown, με αποτέλεσμα αρκετοί επενδυτές να ρευστοποιήσουν -ακόμη και με ζημίες την άνοιξη-, χωρίς να απολαύσουν το… πάρτι των επόμενων οκτώ μηνών.

Οι αποδόσεις ανά κατηγορία

Μετοχικά Ελλάδας: Από την αρχή του έτους έως και την 18η Δεκεμβρίου, πτώση κατέγραψαν και τα 41 Α/Κ της κατηγορίας, με τις σχετικά καλύτερες αποδόσεις να σημειώνουν τα Ευρωπαϊκή Πίστη Αναπτυξιακό (-0,36%), Optima Ελληνικό (-2,03%), Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων (-4,15%), MetLife Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (-4,39), Τρίτων Αναπτυξιακό (-4,98%), NN Hellas Μετοχικό (-5,31%), Πειραιώς Δυναμικών Επιχειρήσεων (-5,35%) και 3Κ Greek Value (-6,69%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Από την αρχή του 2020 έως και την 18η Δεκεμβρίου, άνοδο έχουν σημειώσει και 29 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας. Υψηλότερα κέρδη παρουσίασαν τα Alpha Ελληνικό (+12,52%), Interamerican Σταθερό (+12,44%), Eurobank I LF Greek Government Bond (+12,01%) και NN Hellas Ομολογιακό (+11,50%).

Funds of Funds: Από τα 36 Funds of Funds Μετοχικά, κέρδη σημείωσαν τα 33, με πρώτα τα Eurobank I LF Equity Blend (+14,23%) και Alpha LUX Global Themes Euro I (+13,9%). Από τα 41 Μεικτά Fund of Funds κατέγραψαν κέρδη τα 26, με τις καλύτερες αποδόσεις να επιτυγχάνουν τα Alpha LUX Global Balanced Euro (+4,54%), Eurobank I LF Life Cycle 2032 (+4,44%) και ΤΕΑ Interamerican Global Balanced (+4,38%).

Μεικτά: Άνοδο σημείωσαν τα 19 από τα 48 Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των Δύναμις Global Μεικτό (+4,72%), Alpha Global Allocation Μεικτό (+4,35%), 3Κ Μεικτό (+3,49%) και Alpha Trust Electric Balanced (+2,49%).

Μετοχικά Αμερικής: Και τα τρία Α/Κ της κατηγορίας σημείωσαν κέρδη, με πρώτο το Triton American (+23,79%).

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Άνοδο στις τιμές των μεριδίων τους σημειώνουν οκτώ από τα είκοσι Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με καλύτερη απόδοση το +33,79% του Athos Discovery Διεθνές Μετοχικό Αναπτυγμένων Αγορών (USD).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Δύο από τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας σημειώνουν θετικές αποδόσεις. Πρόκειται για τα Ευρωπαϊκή Πίστη European Value (+14,05%) και Τρίτων Πανευρωπαϊκό (+2,73%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Αγορών: Από τα 8 Α/Κ της κατηγορίας, κέρδη καταγράφει από την αρχή του έτους έως και τη 18η Δεκεμβρίου μόνο το MetLife Μετοχικό Αναδυόμενων Αγορών BRIC (+3,37%).

Ομολογιακά Διεθνή: Κέρδη σημείωσαν τα 18 από τα 43 Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες αποδόσεις αυτές των Allianz Ομολογιών Ευρωπεριφέρειας (+8,19%), Athos Income Plus (+4,27%) και Thetis Εισοδήματος (+2,19%).

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Άνοδο καταγράφουν φέτος έξι από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις αυτές των Ασφαλιστικών Οργανισμών Ευρωπαϊκών Ομολόγων (+6,65%) και Alpha Ευρωπαϊκών Κρατικών Ομολόγων (+4,17%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.