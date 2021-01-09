Ποιες μετοχές αλλάζουν βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας στο ΧΑ

To XA ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς όπως θα ισχύει το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021 (Πίνακες 1, 2, 3).
Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021.
Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:
• Πίνακας 4: Μετοχές που αλλάζουν Βαθμίδα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ
A/A
Κωδικός ΟΑΣΗΣ
Ονομασία
Κωδικός ISIN
1
CENER
CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)
BE0974303357
2
TITC
TITAN CEMENT (ΚΑ)
BE0974338700
3
ΑΒΑΞ
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)
GRS213213002
4
ΑΔΜΗΕ
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO)
GRS518003009
5
ΑΛΦΑ
ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)
GRS015003007
6
ΑΡΑΙΓ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)
GRS495003006
7
ΑΤΤ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)
GRS001003029
8
ΒΙΟ
VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)
BE0974271034
9
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)
GRS145003000
10
ΔΕΗ
ΔΕΗ (ΚΟ)
GRS434003000
11
ΕΕΕ
COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)
CH0198251305
12
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)
GRS191213008
13
ΕΛΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)
GRS298343005
14
ΕΤΕ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)
GRS003003035
15
ΕΥΔΑΠ
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)
GRS359353000
16
ΕΥΡΩΒ
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)
GRS323003012
17
ΕΧΑΕ
ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)
GRS395363005
18
ΙΚΤΙΝ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
GRS372003004
19
ΙΝΤΚΑ
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)
GRS087003000
20
ΛΑΜΔΑ
LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)
GRS245213004
21
ΜΙΓ
MARFIN INVESTMENT GROUP (ΚΟ)
GRS314003005
22
ΜΟΗ
ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)
GRS426003000
23
ΜΠΕΛΑ
JUMBO (ΚΟ)
GRS282183003
24
ΜΥΤΙΛ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)
GRS393503008
25
ΟΛΠ
ΟΛΠ (ΚΟ)
GRS470003013
26
ΟΠΑΠ
ΟΠΑΠ (ΚΟ)
GRS419003009
27
ΟΤΕ
ΟΤΕ (ΚΟ)
GRS260333000
28
ΠΕΙΡ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)
GRS014003024
29
ΠΛΑΘ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)
GRS239003007
30
ΣΑΡ
ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)
GRS204003008
31
ΤΕΝΕΡΓ
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)
GRS496003005
32
ΦΡΛΚ
FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)
GRS096003009
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ
(Y: Υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα M: Μεσαία συναλλακτική δραστηριότητα X: Χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα)
A/A
Κωδικός ΟΑΣΗΣ
Ονομασία Μετοχής
Νέα Βαθμίδα
Παλιά Βαθμίδα
1
ΑΒΑΞ
ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)
Y
M
2
ΑΝΔΡΟ
ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)
M
X
3
ΑΤΤ
ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)
Y
M
4
ΓΕΒΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)
M
X
5
ΔΟΜΙΚ
ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)
M
Y
6
ΕΛΒΕ
ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)
M
X
7
ΙΚΤΙΝ
ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)
Y
M
8
ΙΝΤΕΡΚΟ
INTERCONTINENTAL (ΚΟ)
X
M
9
ΙΝΤΚΑ
INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)
Y
M
10
ΚΕΠΕΝ
ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
M
X
11
ΚΜΟΛ
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)
M
X
12
ΛΑΝΑΚ
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)
M
X
13
ΛΟΓΟΣ
LOGISMOS (ΚΟ)
M
X
14
ΛΟΥΛΗ
ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)
M
X
15
ΜΑΘΙΟ
ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)
M
X
16
ΜΕΡΚΟ
MERMEREN KOMB. A.D. PR. (ΕΛΠ)
M
X
17
ΜΟΤΟ
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)
M
X
18
ΝΑΥΠ
ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟ)
M
X
19
ΠΑΣΑΛ
PASAL Α.Ε. (ΚΟ)
M
Y
20
ΠΛΑΘ
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)
Y
M
21
ΠΠΑΚ
PAPERPACK (ΚΟ)
M
X
*Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΧΑ και οι σχετικοί Πίνακες, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".