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Ποιες μετοχές αλλάζουν βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας στο ΧΑ

Στην βαθμίδα υψηλής συναλλακτικής δραστηριότητας οι μετοχές των ΑΒΑΞ, Attica Bank, Ικτίνος, Intracom και Πλαστικά Θράκης. Αντίθετη πορεία για τη Δομική Κρήτης και Pasal.

Ποιες μετοχές αλλάζουν βαθμίδα συναλλακτικής δραστηριότητας στο ΧΑ

Δημοσιεύθηκε: 8 Ιανουαρίου 2021 - 18:04

To XA ανακοίνωσε το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των μετοχών της Κύριας Αγοράς όπως θα ισχύει το ημερολογιακό τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2021 (Πίνακες 1, 2, 3).

Ως Ημερομηνία ισχύος των αποτελεσμάτων ορίζεται η Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2021.

Με βάση την παραπάνω απόφαση προκύπτουν οι παρακάτω μεταβολές σε σχέση με τα στοιχεία της προηγούμενης τριμηνιαίας χρονικής περιόδου:

• Πίνακας 4: Μετοχές που αλλάζουν Βαθμίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΥΨΗΛΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

A/A

Κωδικός ΟΑΣΗΣ

Ονομασία

Κωδικός ISIN

1

CENER

CENERGY HOLDINGS (ΚΑ)

BE0974303357

2

TITC

TITAN CEMENT (ΚΑ)

BE0974338700

3

ΑΒΑΞ

ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)

GRS213213002

4

ΑΔΜΗΕ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. (KO)

GRS518003009

5

ΑΛΦΑ

ALPHA ΒΑΝΚ (ΚΟ)

GRS015003007

6

ΑΡΑΙΓ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)

GRS495003006

7

ΑΤΤ

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)

GRS001003029

8

ΒΙΟ

VIOHALCO SA/NV (ΚΑ)

BE0974271034

9

ΓΕΚΤΕΡΝΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (ΚΟ)

GRS145003000

10

ΔΕΗ

ΔΕΗ (ΚΟ)

GRS434003000

11

ΕΕΕ

COCA-COLA HBC AG (ΚΟ)

CH0198251305

12

ΕΛΛΑΚΤΩΡ

ΕΛΛΑΚΤΩΡ (ΚΟ)

GRS191213008

13

ΕΛΠΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ (ΚΟ)

GRS298343005

14

ΕΤΕ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (KO)

GRS003003035

15

ΕΥΔΑΠ

ΕΥΔΑΠ  (ΚΟ)

GRS359353000

16

ΕΥΡΩΒ

EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)

GRS323003012

17

ΕΧΑΕ

ΕΛΛΗΝ. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-Χ.Α. (ΚΟ)

GRS395363005

18

ΙΚΤΙΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)

GRS372003004

19

ΙΝΤΚΑ

INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)

GRS087003000

20

ΛΑΜΔΑ

LAMDA DEVELOPMENT(ΚΟ)

GRS245213004

21

ΜΙΓ

MARFIN INVESTMENT GROUP  (ΚΟ)

GRS314003005

22

ΜΟΗ

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΚΟ)

GRS426003000

23

ΜΠΕΛΑ

JUMBO (ΚΟ)

GRS282183003

24

ΜΥΤΙΛ

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (ΚΟ)

GRS393503008

25

ΟΛΠ

ΟΛΠ (ΚΟ)

GRS470003013

26

ΟΠΑΠ

ΟΠΑΠ (ΚΟ)

GRS419003009

27

ΟΤΕ

ΟΤΕ  (ΚΟ)

GRS260333000

28

ΠΕΙΡ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ)

GRS014003024

29

ΠΛΑΘ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)

GRS239003007

30

ΣΑΡ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. (ΚΟ)

GRS204003008

31

ΤΕΝΕΡΓ

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)

GRS496003005

32

ΦΡΛΚ

FOURLIS ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KΟ)

GRS096003009

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ
(Y: Υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα M: Μεσαία συναλλακτική δραστηριότητα X: Χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα)

A/A

Κωδικός ΟΑΣΗΣ

Ονομασία Μετοχής

Νέα Βαθμίδα

Παλιά Βαθμίδα

1

ΑΒΑΞ

ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)

Y

M

2

ΑΝΔΡΟ

ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ)

M

X

3

ΑΤΤ

ATTICA BANK Α.Τ.Ε. (ΚΟ)

Y

M

4

ΓΕΒΚΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΟ)

M

X

5

ΔΟΜΙΚ

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ (ΚΟ)

M

Y

6

ΕΛΒΕ

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ)

M

X

7

ΙΚΤΙΝ

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ)

Y

M

8

ΙΝΤΕΡΚΟ

INTERCONTINENTAL (ΚΟ)

X

M

9

ΙΝΤΚΑ

INTRACOM HOLDINGS (ΚΟ)

Y

M

10

ΚΕΠΕΝ

ΚΕΠΕΝΟΥ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)

M

X

11

ΚΜΟΛ

ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ (ΚΟ)

M

X

12

ΛΑΝΑΚ

ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΟ)

M

X

13

ΛΟΓΟΣ

LOGISMOS (ΚΟ)

M

X

14

ΛΟΥΛΗ

ΛΟΥΛΗ ΜΥΛΟΙ (ΚΟ)

M

X

15

ΜΑΘΙΟ

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ (ΚΟ)

M

X

16

ΜΕΡΚΟ

MERMEREN KOMB.  A.D. PR. (ΕΛΠ)

M

X

17

ΜΟΤΟ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (ΚΟ)

M

X

18

ΝΑΥΠ

ΚΛΩΣΤ/ΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ (ΚΟ)

M

X

19

ΠΑΣΑΛ

PASAL Α.Ε. (ΚΟ)

M

Y

20

ΠΛΑΘ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ)

Y

M

21

ΠΠΑΚ

PAPERPACK (ΚΟ)

M

X

*Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΧΑ και οι σχετικοί Πίνακες, δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".

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