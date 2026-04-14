Καύσιμα ανόδου στις τράπεζες βλέπουν HSBC και UBS, οι τιμές-στόχοι

Με δύο νέες εκθέσεις, η HSBC και η UBS επαναφέρουν με ένταση το θετικό αφήγημα για τις ελληνικές τράπεζες, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη διόρθωση των μετοχών έχει βελτιώσει εκ νέου το σημείο εισόδου για τους επενδυτές. Η HSBC ανεβάζει τις τιμές - στόχους και περνά σε σύσταση «αγορά» και για τις τέσσερις συστημικές, ενώ η UBS επιμένει ότι ο κλάδος παραμένει φθηνός έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών, παρά τη σημαντική ανάκαμψη των τελευταίων μηνών.

Το κοινό σημείο των δύο οίκων είναι σαφές: οι αποτιμήσεις δεν αποτυπώνουν πλήρως ούτε τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών ούτε το νέο κύμα διανομών προς τους μετόχους. Η HSBC βλέπει αποδόσεις έως 39% από τα τρέχοντα επίπεδα, με νέα τιμή - στόχο τα 11,70 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς, 18,45 ευρώ για την Εθνική, 4,85 ευρώ για την Alpha Bank και 4,70 ευρώ για τη Eurobank.

Από την πλευρά της, η UBS διατηρεί επίσης σύσταση buy σε όλες τις μετοχές, με τιμές - στόχους 10,80 ευρώ για την Πειραιώς, 17,30 ευρώ για την Εθνική, 4,65 ευρώ για την Alpha Bank και 4,60 ευρώ για τη Eurobank. Στην πράξη, και οι δύο οίκοι βλέπουν ανοδικό περιθώριο σε όλο το ταμπλό, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει ως η πιο επιθετική περίπτωση επαναξιολόγησης.

Η HSBC στηρίζει την πιο αισιόδοξη στάση της σε τέσσερις βασικούς άξονες: ισχυρότερη πιστωτική επέκταση, καλύτερη τροχιά κερδών ανά μετοχή, πιο γενναιόδωρες επιστροφές κεφαλαίου και πιθανό όφελος από την αναβάθμιση της Ελλάδας σε ανεπτυγμένη αγορά. Η Alpha Bank παραμένει μία από τις κορυφαίες επιλογές της, καθώς ο οίκος της αποδίδει τον υψηλότερο μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης κερδών στον κλάδο, της τάξης του 17% στην επόμενη τριετία. Η Πειραιώς παραμένει επίσης στο επίκεντρο λόγω της μεγαλύτερης ευαισθησίας της στα επιτόκια και της ελκυστικής μερισματικής απόδοσης, ενώ η Eurobank και η Εθνική αναβαθμίζονται σε «αγορά» χάρη στην καλύτερη ορατότητα σε κέρδη και διανομές.

Η UBS έρχεται να ενισχύσει αυτό το επιχείρημα, αλλά από άλλη γωνία: από τα ίδια τα μηνιαία τραπεζικά στοιχεία. Η εικόνα που περιγράφει είναι ότι ο κλάδος μπαίνει σε φάση σταθεροποίησης των καθαρών επιτοκιακών περιθωρίων, με τον όγκο των δανείων να συνεχίζει να αυξάνεται.

Η ανάλυση σημειώνει ότι τον Φεβρουάριο του 2026 η εταιρική πίστη συνέχισε να «τρέχει» με ρυθμό 9,4% σε ετήσια βάση, ενώ οι τράπεζες βλέπουν διαρθρωτικά ισχυρή ζήτηση από επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις και στα επικαιροποιημένα business plans τους ενσωματώνουν υψηλούς ρυθμούς πιστωτικής επέκτασης για τα επόμενα χρόνια. Παράλληλα, η UBS τονίζει ότι τα καθαρά επιτοκιακά περιθώρια βρίσκονται σε σημείο καμπής, με τις αποδόσεις των δανείων να σταθεροποιούνται και το κόστος καταθέσεων να διατηρείται χαμηλά, περίπου στις 30 μονάδες βάσης.

Η HSBC επισημαίνει ότι κάθε αύξηση 25 μονάδων βάσης πάνω από τις παραδοχές της μπορεί να ενισχύσει τα κέρδη κατά 1,5% έως 2,7%, με την Alpha να είναι η λιγότερο ευαίσθητη και την Πειραιώς η περισσότερο. Η UBS, από την πλευρά της, σημειώνει ότι ακόμη και μετά το ξεκίνημα του κύκλου μείωσης επιτοκίων, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να εμφανίζουν πολύ υψηλή ευαισθησία στα επιτόκια, με όφελος περίπου 1% έως 3% στα κέρδη ανά μετοχή για κάθε επιπλέον αύξηση 25 μονάδων βάσης. Προσθέτει μάλιστα ότι η Ελλάδα εμφανίζει από τις υψηλότερες ευαισθησίες δανείων στα επιτόκια στην Ευρώπη και ταυτόχρονα από τις χαμηλότερες ευαισθησίες στις καταθέσεις, στοιχείο που κρατά ζωντανό το σενάριο θετικών εκπλήξεων στο καθαρό επιτοκιακό αποτέλεσμα.

Στο μέτωπο των αποτιμήσεων, το επιχείρημα είναι επίσης κοινό, αν και με διαφορετική διατύπωση. Η HSBC βλέπει τις ελληνικές τράπεζες να εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με ελκυστικούς πολλαπλασιαστές σε σχέση με την κερδοφορία και τις διανομές τους, ενώ η UBS υπολογίζει ότι ο κλάδος αποτιμάται στις 8,2 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2027, έναντι 9 φορές για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, δηλαδή με έκπτωση περίπου 9%.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η UBS βλέπει το μεγαλύτερο rerating potential στην Πειραιώς, αλλά δηλώνει ότι προτιμά τη Eurobank λόγω ισχυρού franchise, ισολογισμού και κερδοφορίας, ενώ θεωρεί ελκυστική και την Εθνική λόγω της δυνατότητας για υψηλότερες διανομές. Για την Alpha Bank, σημειώνει ότι έχει επιστρέψει κοντά στην ενσώματη λογιστική της αξία, κάτι που θεωρεί ελκυστικό ενόψει βελτίωσης της κερδοφορίας μεσοπρόθεσμα.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν είναι πια απλώς μια ιστορία εξυγίανσης, αλλά μια ιστορία διατηρήσιμης κερδοφορίας, πιστωτικής ανάπτυξης και υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους. Η HSBC βάζει μεγαλύτερη έμφαση στην επενδυτική αναβάθμιση του story, μέσω υψηλότερων τιμών - στόχων και καλύτερης σχέσης ρίσκου - απόδοσης.

Η UBS, αντίθετα, δίνει περισσότερο βάρος στα λειτουργικά δεδομένα που δικαιολογούν αυτό το story: ισχυρή εταιρική πίστη, σταθερό κόστος καταθέσεων, ανθεκτικά περιθώρια και αποτιμήσεις που παραμένουν κάτω από τις ευρωπαϊκές. Σε μια περίοδο που η αγορά προσπαθεί να αποτιμήσει την επίδραση του εξωτερικού μακροοικονομικού θορύβου, δύο μεγάλοι διεθνείς οίκοι λένε ουσιαστικά ότι ο πυρήνας της επενδυτικής περίπτωσης για τις ελληνικές τράπεζες όχι μόνο δεν έχει χαλάσει, αλλά έχει γίνει πιο ελκυστικός μετά τη διόρθωση.