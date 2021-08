Τι επιφυλάσσει ο Αύγουστος για το χρηματιστήριο

Με τον τραπεζικό κλάδο ξανά στο επίκεντρο, ξεκινά χρηματιστηριακά ο Αύγουστος, από Δευτέρα.

Με το εγχώριο banking να "προσπερνά" το stress tests (την Παρασκευή) και να ανοίγει την αυλαία (την Τετάρτη) ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων δευτέρου τριμήνου.

Με το Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά το σερί 9Χ9 συνεδριάσεων με θετικό πρόσημο να "κλείνει" για τον Ιούλιο με θετικό πρόσημο και τους long να διατηρούν μικρό προβάδισμα προς τις 900 plus μονάδες.

Μέτρια μεν, θερινή γαρ, αξία συναλλαγών στα 48,2 εκατ.- για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα χαμηλότερα των 50 εκατ.- χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται το "βάθος" της αγοράς ή η προσπάθεια των long να επαναφέρουν τον Γενικό Δείκτη, από τις 830 περί τις 60 μονάδες υψηλότερα.

Αντίδραση απολύτως φυσιολογική, δεδομένης της μεσοπρόθεσμης τάσης στις διεθνείς αγορές (παρά την διόρθωση της Παρασκευής), μέτριου κόστους, όπως-άλλωστε- η διόρθωση που προηγήθηκε από τα "τοπικά υψηλά" στα μέσα Ιουνίου (μέχρι τα "τοπικά χαμηλά" της 19ης Ιουλίου).

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ελέγχων αντοχής, για τις τράπεζες, την Παρασκευή ολοκληρώνεται ένας κύκλος- στην διάρκεια του οποίου Πειραιώς και Alpha Bank ενισχύθηκαν κεφαλαιακά (για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικό τρόπο/όρους-προϋποθέσεις) με την Alpha Bank, πλέον στα 1,0905 ευρώ (αποτίμηση: 2,56 δισ.), με την Πειραιώς στα 1,45 (1,81 δισ.).

Από εβδομάδας ανοίξει ένας επόμενος κύκλος, καθώς την Τετάρτη η Πειραιώς, την Πέμπτη η Εθνική ανακοινώνουν δεύτερο τρίμηνο. Από τα κύρια χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον Μάνο Χατζηδάκη η αποτύπωση της επίπτωσης από τις τιτλοποιήσεις (Vega, Sunrise, Frontier).

Στα 2,39 ευρώ (αποτίμηση: 2,19 δισ.) η Εθνική, στα 0,795 (2,95 δισ.) η Eurobank.

Στην περιοχή των 541,62 μονάδων ο ΔΤΡ, με θετικό πρόσημο (3,79%) στην εβδομάδα, αρνητικό στο μήνα (-1,71%) και θετικό (4,36%) για το 2021.

Τεχνικά, για τον ΔΤΡ το ενδεχόμενο συνέχισης είναι ανοιχτό, πλην όμως μόνον με πειστική υπέρβαση των 580 μονάδων, για τον δείκτη ενεργοποιείται σχηματισμός αναστροφής σε long.

Συνεπώς, παρότι για την αγορά είναι πιθανή μία συνέχιση είτε με 10η σερί θετική συνεδρίαση είτε με διόρθωση στην κίνηση προς τις 900 μονάδες, οι long δεν θα πρέπει να εφησυχάσουν, καθώς οι 830 μονάδες είναι σημείο-αναφοράς που εύκολα θα μπορούσε να (ξανά) ειδωθεί στην διάρκεια του Αυγούστου.

Για αυτό και βραχυ-μεσοπρόθεσμα (κυρίως) οι traders θα πρέπει να παραμείνουν προσεκτικοί, επιφυλακτικοί καθώς σύμφωνα με την (κυμματική) προσέγγιση υπολείπεται-προς ώρας- μία νέα δοκιμασία, ενδεχομένως και χαμηλότερα των 830 μονάδων. Περιορίζομαι σε αυτό, παρότι με τη "μέτρηση" εμφανίζονται ακόμη χαμηλότερα επίπεδα τιμών (για τον Αύγουστο) αλλά ένα ένα, βήμα-βήμα, by the book. Πιθανόν, πρώτα να "δούμε" τις 900 plus και στη συνέχεια να (ξανά) δοκιμαστούν οι 850-830 μονάδες.

Από αύριο, Δευτέρα, κάνει πρεμιέρα ο ATHEX ESG INDEX, δηλαδή ο δείκτης μετοχών/εισηγμένων που πληρούν κριτήρια/δεδομένα Περιβαλλοντικής, Κοινωνικής και Εταιρικής Διακυβέρνησης με τις πρώτες 35 εταιρείες αναλυτικά στον αυριανό Εκηβόλο (όπως και τα οφέλη για τους ομίλους, τι σηματοδοτεί για τα επενδυτικά χαρτοφυλάκια).

Η ενεργοποίηση ενός Environmental Social and Corporate Governance μπορεί να είναι μονόδρομος για τα blue chips και επιλεγμένα mid caps βραχυπρόθεσμα, ωστόσο, δύκολα θα προσελκύσει, άμεσα, νέα επενδυτικά κεφάλαια. Τουλάχιστον μέχρι τις 16,23 Αυγούστου διάστημα όπου, πιθανόν, να διαμορφωθούν χαμηλότερες αποτιμήσεις-σημεία εισόδου για τα κάθε λογής funds.

Με τρία καυτά μέτωπα μπήκε ο Αύγουστος, για την κυβέρνηση, σημειώνει ο Φίλιππος Πανταζής, τέσσερεις λόγους για υψηλές προσδοκίες από τα 6μηνα "έβλεπε" ο Στέφανος Κοτζαμάνης, την αισιοδοξία της HSBC κατέγραφε ο Γιώργος Α. Σαββάκης.