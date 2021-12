Ποια αμοιβαία «χρύσωσαν» τους μεριδιούχους το 2021

Σε μια πολύ αποδοτική χρονιά για τη μεγάλη πλειονότητα των μεριδιούχων εξελίσσεται το 2021, καθώς τα περισσότερα αμοιβαία κεφάλαια έχουν προσφέρει αξιοσημείωτες αποδόσεις στους επενδυτές που τα εμπιστεύτηκαν.

Ειδικότερα, τα βασικότερα χαρακτηριστικά του 2021 ήταν:

Η πολύ σημαντική άνοδος στα διεθνή χρηματιστήρια , τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές (της ελληνικής μη εξαιρουμένης), με ό,τι αυτό σήμανε για τα μετοχικά και τα μικτά αμοιβαία κεφάλαια.

Η εμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων , η οποία «θόλωσε» το περιβάλλον για τα ομολογιακά Α/Κ, καθώς διαμορφώθηκαν προσδοκίες για μια πιο γρήγορη άνοδο των επιτοκίων σε ΗΠΑ και Ευρώπη από την αρχικά προβλεπόμενη. Παρατηρήθηκε επίσης μια κάποια στροφή από τα κρατικά στα εταιρικά ομόλογα, λόγω και των υψηλότερων αποδόσεων (yields) με τα οποία διαπραγματεύονται τα τελευταία.

Τα Ομολογιακά Α/Κ Εσωτερικού ταλαιπωρήθηκαν κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων ενισχύθηκαν μετά την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και το φόβο ότι οι πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία θα έχουν διάρκεια. Σχετικά καλύτερες επιδόσεις είχαν τα Α/Κ που εστιάστηκαν στα εταιρικά ομόλογα.

Οι πρωταθλητές ανά κατηγορία

Μετοχικά Ελλάδας: Από την αρχή του έτους έως και την 17η Δεκεμβρίου, θετική απόδοση έχουν σημειώσει τα 40 από τα 43 Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με καλύτερες επιδόσεις να είναι αυτές των Allianz Επιθετικής Στρατηγικής (+23,97%), Alpha Επιθετικής Στρατηγικής (+21,72%), Alpha Trust Hellenic (+21,16%), 3K Greek Value (+20,14%), Athos High Peaks (+19,64%) και NN Μετοχικό (+19,49%).

Ομολογιακά Ελλάδας: Κατά την ίδια χρονική περίοδο (από 1/1/2021 έως και 17/12/2021) κέρδη έχουν σημειώσει περίπου τα μισά (τα 23 από τα 45) Α/Κ της κατηγορίας. Ξεχώρισαν τα Alpha Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων (+5,54%), Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας (+3,61%), Eurobank I LF Income Plus Fund (+3,22%) και Eurobank I LF Greek Corporate Bond (+3,19%).

Μικτά: Θετικές αποδόσεις είχαμε και για τα πενήντα Μικτά Α/Κ, με καλύτερες αυτές των Alpha Global Allocation Μικτό (+15,32%), Πειραιώς Μικτό Διεθνές (+13,07%), Τρίτων Μικτό (+13%), Allianz Μικτό (+12,72%) και Thetis Μικτό (+11,57%).

Funds of Funds Μετοχικά: Κέρδη καταγράφουν και τα σαράντα Α/Κ της συγκεκριμένης κατηγορίας, με υψηλότερα αυτά των Alpha F&F Cosmos Stars USA Μετοχικό (+28,66%), MetLife Εμπορευματικών Αξιών (+22,58%) και Πειραιώς Μετοχικό (+20,96%).

Funds of Funds Μικτά: Άνοδο έχουν σημειώσει τα 40 από τα 43 Α/Κ αυτής της κατηγορίας και ξεχωρίσουν οι αποδόσεις των Eurobank I LF Life Cycle 2047 (+18,60%) και Eurobank I LF Balanced Blend US (+15,56%).

Μετοχικά ΗΠΑ: Θετικές αποδόσεις για τους μεριδιούχους τους έχουν καταγράψει και τα τρία Α/Κ της κατηγορίας με πρώτο το Πειραιώς US Μετοχικό (+29,56%).

Μετοχικά Ανεπτυγμένων Αγορών: Κέρδη για τους μεριδιούχους τους εμφανίζουν και τα είκοσι Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα Alpha Global Blue Chips (+31,1%), MetLife Διεθνών Αναπτυγμένων Αγορών (+27,37%), NBG International Funds SICAV Global (+26,07%) και Interamerican Διεθνών Αγορών (+21,26%).

Μετοχικά Αναπτυσσόμενων Χωρών: Στο «συν» κινούνται από την αρχή του έτους έως και την 17η Δεκεμβρίου τα έξι από τα επτά Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα Allianz Μετοχών Αναπτυσσόμενων Αγορών ΕΜΕΑ (+26,41%) και Eurobank I LF Equity Emerging Europe (+19,08%).

Μετοχικά Διεθνή: Κέρδη σημειώνουν και τα πέντε Α/Κ που εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία. Ξεχωρίζουν αυτά των Alpha Trust Global Leaders (+17,69%) και Ypsilon Global Growth (+13,23%).

Μετοχικά Ευρωζώνης: Αύξηση τις τιμές των μεριδίων τους έχουν σημειώσει φέτος και τα επτά Α/Κ που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, με υψηλότερες αποδόσεις αυτές των Πειραιώς Eurozone (+17,32%) και NBG International Sicav European Allstars B (+17,14%).

Ομολογιακά Διεθνή: Κέρδη σημείωσαν τα 32 από τα 41 Α/Κ της κατηγορίας, με υψηλότερα να είναι αυτά των Eurobank I LF Income Plus USD (+7,23%), Piraeusinvest Enhanced Liquidity USD (+6,77%) και Eurobank GF Dollar Plus (+6,67%).

Ομολογιακά Κρατικά Ανεπτυγμένων Χωρών: Από την αρχή του έτους άνοδο έχουν εμφανίσει τα τέσσερα από τα δέκα Α/Κ της κατηγορίας, με πρώτα τα Interamerican I USD (+5,66%) και MetLife Ομολόγων Δολαριακό (+4,94%).

Ομολογιακά Μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης: Τα μισά από τα οκτώ Α/Κ της κατηγορίας σημειώνουν άνοδο, με πρώτα τα Πειραιώς Διεθνές Εταιρικών Ομολόγων (+2,90%) και MetLife Ευρωπαϊκών Εταιρικών Ομολόγων (+1,59%).

ΥΓ1: Θα πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου κρίνεται με βάση τον Δείκτη Αναφοράς (Benchmark) που επισήμως υιοθετούν οι διαχειριστές του και συνήθως σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών.

ΥΓ2: Οι αποδόσεις όλων των περιουσιακών στοιχείων των Α/Κ γίνονται σε ευρώ, άρα τα κέρδη ή οι ζημίες που καταγράφουν τα Α/Κ που επενδύουν εκτός Ευρωζώνης επηρεάζονται και από την εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

ΥΓ3: Οι επενδυτές θα πρέπει να ενημερώνονται και να συνεκτιμούν οποιεσδήποτε προμήθειες και οποιαδήποτε ενδεχόμενα έξοδα επιβαρύνουν κάθε Α/Κ.

ΥΓ4: Τα στοιχεία προέρχονται από επεξεργασία δεδομένων της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών.