Eurobank-Εθνική: Πού μπαίνει τώρα ο πήχης για τις μετοχές

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών διαμορφώνονται οι τιμές των μετοχών της Eurobank και της Εθνικής Tράπεζας, καθώς η σταθεροποίηση των τελευταίων συνεδριάσεων έχει οδηγήσει τις πρώτες σε κεφαλαιοποίηση τραπεζικές μετοχές στα 3,4 ευρώ και τα 13 ευρώ, αντίστοιχα.

Τα επίπεδα αποτίμησης των ελληνικών τραπεζών συγκριτικά με μια πενταετία πριν είναι σε αστρονομικά επίπεδα καθώς η Εθνική Τράπεζα σημειώνει άνοδο άνω του 900% και η Eurobank άνω του 750%, όταν ο Γενικός Δείκτης στο ΧΑ έχει αυξηθεί περίπου 225%.

Οι κεφαλαιοποιήσεις έχουν ανέβει στα 12,6 δισ. ευρώ για τη Eurobank έναντι 11,6 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, με τη διαφορά να έχει «παγώσει» κοντά στο 1 δισ. ευρώ.

Οι τίτλοι της Eurobank τελούν υπό διαπραγμάτευση, τη δεδομένη χρονική στιγμή, σε 1,21 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για φέτος, με discount 5% σε σχέση με τους ομολόγους της στην Ευρώπη και με premium 15% σε σχέση με αυτούς στην Ελλάδα.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι επίσης διαπραγματεύσιμη με 1,26 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για το 2026.

Οι δύο τράπεζες τελούν υπό διαπραγμάτευση με πολλαπλασιαστές κερδών 8,2 φορές για τη Eurobank και 9,1 φορές για την Εθνική Τράπεζα για το 2026. Οι μερισματικές αποδόσεις των δύο τραπεζών για το 2026 εκτιμώνται σε 5% για τη Eurobank και 5,6% για την ΕΤΕ.

H μέση τιμή-στόχος των αναλυτών για τη μετοχή της Eurobank, βάσει της Factset, είναι τα 3,62 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο στο 5% και μέση σύσταση «αγορά». Για την Εθνική, η μέση τιμή των αναλυτών για το 2025 τοποθετείται στα 13,40 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 5% και επίσης σύσταση «αγορά».

Η τεχνική εικόνα των δύο τίτλων

Η τεχνική εικόνα και των δύο τραπεζών είναι ανοδική σε εβδομαδιαίο, αλλά σε ημερήσιο χρονικό ορίζοντα η τάση είναι άκρως ανοδική. Το μόνο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πού θα σταματήσει το ράλι τιμών και πού μπορεί βγει ένα σοβαρό profit taking.

Η Εθνική Τράπεζα προ ημερών «επισκέφτηκε» το επίπεδο των 13,5 ευρώ πλέον έκτοτε έχει κινηθεί ελαφρώς πτωτικά. Η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ έχει την πρώτη της στήριξη στα 12,64 ευρώ. Στην τιμή της μετοχής έχει σίγουρα επιδράσει η διάθεση για τις τράπεζες στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και η προσμονή για την αναβάθμιση του εγχώριου χρηματιστηρίου.

Οι επόμενες τιμές με σημασία για τη μετοχή της ΕΤΕ είναι τα 13,5 ευρώ και έπειτα τα 15 ευρώ, ενώ η στήριξη στην τρέχουσα ανοδική κίνηση είναι τα 11,80 - 12 ευρώ ανά μετοχή.

Διάγραμμα Εθνικής Tράπεζας

Η Eurobank, από την πλευρά της, κινείται κοντά στο υψηλότερο σημείο για φέτος και πάνω από τα 3,4 ευρώ. Ειδικά για τη μετοχή της Eurobank, σε μια πιο βραχυπρόθεσμη ματιά, η μετοχή έχει ισχυρή στήριξη στην περιοχή του 2,70-2,78 ευρώ.

Η περιοχή γύρω στα 2,80 ευρώ είναι κρίσιμη στην αγορά για την ανοδική συνέχεια. Οι αισιόδοξοι εκτιμούν ότι τα τρέχοντα επίπεδα παραμένουν ελκυστικά και σύντομα θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμη στήριξη για τη μετοχή. Στη συνέχεια, εκτός από τα 3,40 ευρώ και τα 3,65 ευρώ ως αντίσταση, η μετοχή έχει ως αντίσταση τα 4,10 - 4,20 ευρώ.

Διάγραμμα Eurobank

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.