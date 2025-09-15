Merit Χρηματιστηριακή: Ειδικός διαπραγματευτής στις μετοχές της ΕΥΑΘ

Την απόκτηση της ιδιότητας ειδικού διαπραγματευτή επί των μετοχών της Εταιρείας Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), απέκτησε η Merit Χρηματιστηριακή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η έγκριση από το Χρηματιστήριο Αθηνών εξασφαλίσθηκε σήμερα 15 Σεπτεμβρίου 2025 και από αύριο Τρίτη ορίσθηκε η έναρξη της ειδικής διαπραγμάτευσης.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση αναφέρει:

Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ανακοινώνει προς το επενδυτικό κοινό ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών την 15/09/2025 ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε» από το Μέλος του Χ.Α. MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ και καθόρισε ως ημερομηνία έναρξης της Ειδικής Διαπραγμάτευσης την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Εταιρεία έχει συνάψει με βάση και τα οριζόμενα του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με τους εξής βασικούς όρους:

1.Η MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα διαβιβάζει στο Σύστημα Συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών εντολές Ειδικής Διαπραγμάτευσης (δηλαδή ταυτόχρονες εντολές αγοράς και πώλησης) για ίδιο λογαριασμό επί των μετοχών της Εκδότριας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Για την υπηρεσία αυτή η Εταιρεία θα καταβάλλει αμοιβή στην MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

2. Η σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης έχει διάρκεια ενός (1) έτους.