Εγκρίθηκε από το ΧΑ η απόκτηση της ιδιότητας επί της μετοχής, από τις Merit Χρηματιστηριακή και Eurobank Equities.

ΕΥΑΘ: Διόρισε δυο ειδικούς διαπραγματευτές

Δημοσιεύθηκε: 16 Σεπτεμβρίου 2025 - 10:57

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.», ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύναψε συμφωνίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης με δύο (2) μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, το Χρηματιστήριο Αθηνών, με σχετική απόφασή του, ενέκρινε την απόκτηση της ιδιότητας του Ειδικού Διαπραγματευτή επί της μετοχής της Εταιρείας από:

  • Το Μέλος του Χ.Α. «MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και
  • Το Μέλος του Χ.Α. «EUROBANK EQUITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ»

Ως Ημερομηνία Έναρξης Ειδικής Διαπραγμάτευσης από τις παραπάνω Α.Ε.Π.Ε.Υ. ορίστηκε η Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι συμβάσεις ειδικής διαπραγμάτευσης μεταξύ της Εταιρείας και των ανωτέρω Α.Ε.Π.Ε.Υ. – Μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έχουν διάρκεια ενός (1) έτους από την ημερομηνία έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης και στοχεύουν στην ενίσχυση της ρευστότητας των μετοχών της Εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Χρηματιστηρίου Αθηνών.

