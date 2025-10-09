#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο Ενημερωτικό της ONYX

Το ενημερωτικό αφορά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφιστάμενων, κοινών μετοχών της ONYX στη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1065η/9.10.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρείας «ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.» για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών, άυλων μετοχών της στη Ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

