Εθνική Τράπεζα: Αγορά 200.800 ιδίων μετοχών από 3/10 έως 10/10/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 03/10/2025 έως και 10/10/2025 απέκτησε συνολικά 200.800 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,2507 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €2.660.750,22.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.565.085 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,05% του μετοχικού κεφαλαίου της.