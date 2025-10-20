Μπουνιά (Euronext): Δεν ανεβάζουμε το τίμημα στη δημόσια πρόταση για ΕΧΑΕ

«Διαβάστε τα χείλη μου: Δεν θα αυξήσουμε το τίμημα στη δημόσια πρόταση. Εάν απορριφθεί η πρόταση, δεν θα ασχοληθούμε περαιτέρω. Αυτή είναι η ζωή». Αυτά δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Euronext Στεφάν Μπουνιά (Stéphane Boujnah) σε σημερινή συνέντευξη Τύπου.

Σε σχετική ερώτηση, απάντησε πως σε περίπτωση που το ποσοστό αποδοχής υπερβεί το 90%, η ΕΧΑΕ θα απορροφηθεί από το Euronext ενώ σε ποσοστό μεταξύ του 67% και του 90%, δεν είναι σε θέση να προβλέψει το τι θα ακολουθήσει.

Ο CEO της Euronext θεώρησε πως είναι προς το συμφέρον της ελληνικής οικονομίας, της εγχώριας Κεφαλαιαγοράς, των εισηγμένων εταιρειών και των μετόχων της EΧΑΕ το συγκεκριμένο deal, το οποίο θα μετατρέψει την EΧΑΕ από ένα τοπικό μονοπώλιο, σε μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη, με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης.

Ως ενδεικτικό παράδειγμα, ανέφερε τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες που είναι εισηγμένες σε ξένα χρηματιστήρια και θα μπορούσαν ενδεχομένως να εισαχθούν στο ΧΑ τώρα που το βάθος της αγοράς θα διευρυνθεί κατά πολύ.

Επίσης, ενέταξε στους στόχους της EXAE να αποτελέσει πυλώνα εισαγωγής βαλκανικών εταιρειών στην κοινή πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί.

Παράλληλα, επισήμανε και άλλους τομείς ανάπτυξης του ΧΑ σε άλλους κλάδους όπως ο τουρισμός, η τεχνολογία, η ενέργεια κ.α.

Σε ό,τι αφορά τους όρους ανταλλαγής των μετοχών, ο Στεφάν Μπουνιά τόνισε ότι θεώρησε την τιμή σαφώς ελκυστική για τους μετόχους της EXAE, αναφερόμενος στον δείκτη Ρ/Ε, στις προοπτικές ανάπτυξης του Euronext, στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιεί στα μέτωπα της διεύρυνσης της παρουσίας της και στις νέες τεχνολογίες, συμπληρώνοντας ότι κάθε μία μεμονωμένη αγορά δεν είναι σε θέση να υλοποιήσει τις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται.

Ακόμη, αναφέρθηκε στο Κέντρο Καινοτομίας - Τεχνολογίας που σκοπεύει να δημιουργήσει στην Αθήνα από το 2026, συμπληρώνοντας πως όλο το Euronext δουλεύει σε αποκεντρωμένη βάση και οι δραστηριότητες δεν είναι συγκεντρωμένες σε μια χώρα.

Τέλος, σε ερώτηση για το αν το ενδιαφέρον του Euronext ήταν αποτέλεσμα πρόσκλησης της ελληνικής κυβέρνησης, ο κ. Μπουνιά τόνισε ότι δεν προσκλήθηκε από κανέναν, ότι τέτοιες κρούσεις έχουν γίνει και γίνονται κατά καιρούς σε διάφορες χώρες και πως στη συνάντησή τους με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον ενημέρωσε για το εγχείρημα, με τον πρωθυπουργό να παραπέμπει το όλο θέμα στη βούληση των μετόχων.

Σε ό,τι αφορά τον πρόσφατο νόμο της κυβέρνησης για την αλλαγή του τρόπου αποχώρησης μιας εταιρείας από το ΧΑ, δεν θέλησε να κάνει κάποιο σχόλιο, τονίζοντας ωστόσο ότι όποια εναρμόνιση του πλαισίου μιας χώρας με το ευρωπαϊκό αποτελεί θετική κίνηση.

