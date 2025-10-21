#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Deutsche Bank: Πού οδηγεί το μπρα ντε φερ ΟΤΕ–ΔΕΗ στα telecoms

Ελκυστικά αποτιμημένος ο ΟΤΕ, τονίζει ο γερμανικός οίκος, πού θέτει την τιμή-στόχο για τη μετοχή. Γιατί χαρακτηρίζει υψηλού ρίσκου την κίνηση της ΔΕΗ να εισέλθει στις τηλεπικοινωνίες. Η «απάντηση» του ΟΤΕ με Metlen.

Deutsche Bank: Πού οδηγεί το μπρα ντε φερ ΟΤΕ–ΔΕΗ στα telecoms

Δημοσιεύθηκε: 21 Οκτωβρίου 2025 - 14:19

Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή του ΟΤΕ με τιμή-στόχο τα €20,00, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη και χρηματοοικονομικά ισχυρή.

Παράλληλα, η γερμανική τράπεζα εμφανίζεται αρκετά επιφυλακτική για τη στρατηγική της ΔΕΗ στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ως «price disruptor», χωρίς ξεκάθαρη οικονομική λογική και με υψηλό επενδυτικό ρίσκο.

Η ΔEΗ εμφανίζεται να εισέρχεται σε έναν κλάδο όπου οι υφιστάμενοι πάροχοι διαθέτουν σαφές προβάδισμα σε όνομα, τεχνογνωσία και δικτύωση. Η τράπεζα επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από €250 εκατ. σε δίκτυο οπτικών ινών FTTH, με στόχο κάλυψης 3 εκατ. νοικοκυριών έως το 2029, όμως δεν έχει επιτύχει σημαντικά έσοδα από χονδρική συνεργασία με τους παρόχους.

Αδυνατώντας να δημιουργήσει ενδιαφέρον στη χονδρική αγορά, η ΔEΗ εισήλθε στη λιανική αγορά broadband τον Ιούνιο του 2025, προσφέροντας υπηρεσίες με τιμές έως 50% χαμηλότερες από τους ανταγωνιστές. Ειδικότερα, τα προγράμματά της διαμορφώνονται στα €17,9/μήνα για 500 Mbps και €19,9/μήνα για 1 Gbps, όταν οι αντίστοιχες χονδρικές τιμές (με εκπτώσεις 28%) υπολογίζονται σε περίπου €9,7 και €13,3, διαφορά που περιορίζει σημαντικά το περιθώριο κέρδους.

Η Deutsche Bank υπενθυμίζει ότι η ΕΕΤΤ εξετάζει τη μείωση των τιμών χονδρικής στο fibre κατά περίπου 10% από 1/1/2026, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια για επενδύσεις €700 εκατ. συνολικά στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, με ήδη υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση 3,2 φορές τα κέρδη EBITDA.

Η τράπεζα αναφέρει ότι οι λόγοι που αρχικά δικαιολογούσαν τη συμμετοχή της ΔEΗ στις υποδομές τηλεπικοινωνιών, κυρίως η ανάγκη συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, έχουν πάψει να ισχύουν, καθώς η αγορά έχει ήδη προχωρήσει σε ευρεία κάλυψη μέσω των ιδιωτικών παρόχων. Πλέον, η ΔEΗ αντιμετωπίζει αυξανόμενες κεφαλαιακές ανάγκες και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (EBITDA-capex σε μείον €1,2 δισ. το 2024), με το μερίδιο αγοράς στην ενέργεια να έχει μειωθεί στο 50%, από 69% το 2020.

Η Deutsche Bank υπογραμμίζει ότι η επέκταση της ΔEΗ στις τηλεπικοινωνίες έχει προκαλέσει αντίδραση του ΟΤΕ, ο οποίος εισήλθε στην αγορά ενέργειας σε συνεργασία με τη Metlen, προσφέροντας στους πελάτες του έκπτωση €5 τον μήνα στους λογαριασμούς τηλεφώνου μέσω συνδυαστικών προγραμμάτων.

Στην ανάλυση της τράπεζας παρουσιάζεται συνοπτικά ο ανταγωνιστικός χάρτης των δικτύων FTTH στην Ελλάδα: ο ΟΤΕ κάλυπτε τον Ιούνιο του 2025 περίπου 1,9 εκατ. νοικοκυριά, η Nova 710 χιλ., η Vodafone 360 χιλ. και η ΔEΗ 1,3 εκατ., με αντίστοιχους στόχους για το 2027-2029 στα 3,5, 1,6, 0,85 και 3 εκατ. νοικοκυριά. Οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αναπτύσσουν δίκτυα χωρίς επικάλυψη, ενώ η ΔEΗ καλύπτει σε μεγάλο βαθμό περιοχές όπου ήδη δραστηριοποιούνται ο ΟΤΕ και η Nova.

Τι εκτιμά για τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΟΤΕ εμφανίζει καθαρή μόχλευση 0,3 φορές ως προς τα EBITDA, έναντι μέσου όρου 2,3 φορών των ευρωπαϊκών ομίλων, και διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 4,5 φορές για το 2025, επίπεδο 31% χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου. Η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFE yield) διαμορφώνεται στο 8,8%, ενώ η εταιρεία διανέμει περίπου το 95% των ταμειακών ροών της μέσω μερισμάτων και επαναγορών.

Η Deutsche Bank προβλέπει αύξηση EBITDAaL κατά περίπου 2% ετησίως έως το 2027. Η ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile απαλλάσσει τον όμιλο από ζημιογόνα δραστηριότητα και αναμένεται να αποφέρει καθαρά έσοδα €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους. Επιπλέον, η συναλλαγή δημιουργεί φορολογικό όφελος €125 εκατ. το 2026, που σύμφωνα με την τράπεζα μπορεί να καλύψει το κόστος ανανέωσης της άδειας 900 MHz.

Στο λειτουργικό επίπεδο, η τράπεζα καταγράφει βελτίωση σε όλες τις βασικές γραμμές δραστηριότητας. Τα έσοδα από σταθερή λιανική αυξήθηκαν κατά 1,1% ετησίως στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από κινητή κατά 2%, ενώ οι συνδέσεις FTTH αυξήθηκαν κατά περίπου 35 χιλιάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η βάση των FTTH συνδέσεων ανέρχεται πλέον στο 20% της ευρυζωνικής βάσης του ΟΤΕ.

Η Deutsche Bank σημειώνει ότι στο πρόγραμμα Ultra-Fast Broadband (UFBB), ο ΟΤΕ έχει αναλάβει περίπου 350 χιλ. υποδομές, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Terna Fiber. Η τράπεζα αναφέρει πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η Terna Fiber πρόκειται να πωληθεί στον ΟΤΕ, γεγονός που θα ενισχύσει την καθαρή αξία των επενδύσεών του και θα αυξήσει τον στόχο κάλυψης στα 3,5 εκατ. νοικοκυριά έως το 2027.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΤΕ: Επιχειρεί να πάρει προβάδισμα με «όπλο» την τεχνητή νοημοσύνη

Συνεργασία Cosmote Telekom με Metlen

ΔΕΗ: Ξεκινά η κατασκευή νέου σταθμού μπαταριών στο Αμύνταιο

ΟΤΕ: Μποναμάς €40 εκατ. στους μετόχους από την Telekom Romania

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο