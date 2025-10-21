Deutsche Bank: Πού οδηγεί το μπρα ντε φερ ΟΤΕ–ΔΕΗ στα telecoms

Η Deutsche Bank διατηρεί τη σύσταση «αγορά» για τη μετοχή του ΟΤΕ με τιμή-στόχο τα €20,00, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία παραμένει ελκυστικά αποτιμημένη και χρηματοοικονομικά ισχυρή.

Παράλληλα, η γερμανική τράπεζα εμφανίζεται αρκετά επιφυλακτική για τη στρατηγική της ΔΕΗ στον χώρο των τηλεπικοινωνιών ως «price disruptor», χωρίς ξεκάθαρη οικονομική λογική και με υψηλό επενδυτικό ρίσκο.

Η ΔEΗ εμφανίζεται να εισέρχεται σε έναν κλάδο όπου οι υφιστάμενοι πάροχοι διαθέτουν σαφές προβάδισμα σε όνομα, τεχνογνωσία και δικτύωση. Η τράπεζα επισημαίνει ότι η εταιρεία έχει επενδύσει πάνω από €250 εκατ. σε δίκτυο οπτικών ινών FTTH, με στόχο κάλυψης 3 εκατ. νοικοκυριών έως το 2029, όμως δεν έχει επιτύχει σημαντικά έσοδα από χονδρική συνεργασία με τους παρόχους.

Αδυνατώντας να δημιουργήσει ενδιαφέρον στη χονδρική αγορά, η ΔEΗ εισήλθε στη λιανική αγορά broadband τον Ιούνιο του 2025, προσφέροντας υπηρεσίες με τιμές έως 50% χαμηλότερες από τους ανταγωνιστές. Ειδικότερα, τα προγράμματά της διαμορφώνονται στα €17,9/μήνα για 500 Mbps και €19,9/μήνα για 1 Gbps, όταν οι αντίστοιχες χονδρικές τιμές (με εκπτώσεις 28%) υπολογίζονται σε περίπου €9,7 και €13,3, διαφορά που περιορίζει σημαντικά το περιθώριο κέρδους.

Η Deutsche Bank υπενθυμίζει ότι η ΕΕΤΤ εξετάζει τη μείωση των τιμών χονδρικής στο fibre κατά περίπου 10% από 1/1/2026, γεγονός που θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση. Παράλληλα, η εταιρεία έχει ανακοινώσει σχέδια για επενδύσεις €700 εκατ. συνολικά στο τηλεπικοινωνιακό της δίκτυο, με ήδη υψηλή χρηματοοικονομική μόχλευση 3,2 φορές τα κέρδη EBITDA.

Η τράπεζα αναφέρει ότι οι λόγοι που αρχικά δικαιολογούσαν τη συμμετοχή της ΔEΗ στις υποδομές τηλεπικοινωνιών, κυρίως η ανάγκη συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, έχουν πάψει να ισχύουν, καθώς η αγορά έχει ήδη προχωρήσει σε ευρεία κάλυψη μέσω των ιδιωτικών παρόχων. Πλέον, η ΔEΗ αντιμετωπίζει αυξανόμενες κεφαλαιακές ανάγκες και αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (EBITDA-capex σε μείον €1,2 δισ. το 2024), με το μερίδιο αγοράς στην ενέργεια να έχει μειωθεί στο 50%, από 69% το 2020.

Η Deutsche Bank υπογραμμίζει ότι η επέκταση της ΔEΗ στις τηλεπικοινωνίες έχει προκαλέσει αντίδραση του ΟΤΕ, ο οποίος εισήλθε στην αγορά ενέργειας σε συνεργασία με τη Metlen, προσφέροντας στους πελάτες του έκπτωση €5 τον μήνα στους λογαριασμούς τηλεφώνου μέσω συνδυαστικών προγραμμάτων.

Στην ανάλυση της τράπεζας παρουσιάζεται συνοπτικά ο ανταγωνιστικός χάρτης των δικτύων FTTH στην Ελλάδα: ο ΟΤΕ κάλυπτε τον Ιούνιο του 2025 περίπου 1,9 εκατ. νοικοκυριά, η Nova 710 χιλ., η Vodafone 360 χιλ. και η ΔEΗ 1,3 εκατ., με αντίστοιχους στόχους για το 2027-2029 στα 3,5, 1,6, 0,85 και 3 εκατ. νοικοκυριά. Οι τρεις τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι αναπτύσσουν δίκτυα χωρίς επικάλυψη, ενώ η ΔEΗ καλύπτει σε μεγάλο βαθμό περιοχές όπου ήδη δραστηριοποιούνται ο ΟΤΕ και η Nova.

Τι εκτιμά για τη μετοχή του ΟΤΕ

Σύμφωνα με την έκθεση, ο ΟΤΕ εμφανίζει καθαρή μόχλευση 0,3 φορές ως προς τα EBITDA, έναντι μέσου όρου 2,3 φορών των ευρωπαϊκών ομίλων, και διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 4,5 φορές για το 2025, επίπεδο 31% χαμηλότερο από τον μέσο όρο του κλάδου. Η απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών (FCFE yield) διαμορφώνεται στο 8,8%, ενώ η εταιρεία διανέμει περίπου το 95% των ταμειακών ροών της μέσω μερισμάτων και επαναγορών.

Η Deutsche Bank προβλέπει αύξηση EBITDAaL κατά περίπου 2% ετησίως έως το 2027. Η ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile απαλλάσσει τον όμιλο από ζημιογόνα δραστηριότητα και αναμένεται να αποφέρει καθαρά έσοδα €40 εκατ., τα οποία θα διανεμηθούν στους μετόχους. Επιπλέον, η συναλλαγή δημιουργεί φορολογικό όφελος €125 εκατ. το 2026, που σύμφωνα με την τράπεζα μπορεί να καλύψει το κόστος ανανέωσης της άδειας 900 MHz.

Στο λειτουργικό επίπεδο, η τράπεζα καταγράφει βελτίωση σε όλες τις βασικές γραμμές δραστηριότητας. Τα έσοδα από σταθερή λιανική αυξήθηκαν κατά 1,1% ετησίως στο τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από κινητή κατά 2%, ενώ οι συνδέσεις FTTH αυξήθηκαν κατά περίπου 35 χιλιάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η βάση των FTTH συνδέσεων ανέρχεται πλέον στο 20% της ευρυζωνικής βάσης του ΟΤΕ.

Η Deutsche Bank σημειώνει ότι στο πρόγραμμα Ultra-Fast Broadband (UFBB), ο ΟΤΕ έχει αναλάβει περίπου 350 χιλ. υποδομές, ενώ οι υπόλοιπες βρίσκονται στην Terna Fiber. Η τράπεζα αναφέρει πως υπάρχουν ενδείξεις ότι η Terna Fiber πρόκειται να πωληθεί στον ΟΤΕ, γεγονός που θα ενισχύσει την καθαρή αξία των επενδύσεών του και θα αυξήσει τον στόχο κάλυψης στα 3,5 εκατ. νοικοκυριά έως το 2027.