Τα «όπλα» που χτίζουν το νέο προφίλ του Χρηματιστηρίου

Η ελληνική οικονομία έχει περάσει σε μια φάση σταθερότητας και ωριμότητας, αφήνοντας πίσω την περίοδο της αβεβαιότητας και της αμφισβήτησης. Οι ρυθμοί ανάπτυξης, η πτώση του χρέους, η ανθεκτικότητα του τουρισμού και η θεαματική ανάκαμψη των τραπεζών συνθέτουν ένα σκηνικό που αποπνέει εμπιστοσύνη.

Παράλληλα, η αγορά κεφαλαίου, αν και κινείται με επιφυλακτικότητα το τελευταίο διάστημα, αντανακλά τη βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών και φαίνεται έτοιμη να περάσει στο επόμενο στάδιο της θεσμικής αναβάθμισης και της σταθερής ωριμότητας.

Η βελτίωση της οικονομίας αντικατοπτρίζεται εδώ και χρόνια και στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι επενδυτές το αντιμετωπίζουν με νέα ματιά, καθώς η κερδοφορία των εισηγμένων παραμένει ισχυρή και οι αποτιμήσεις ελκυστικές. Ο Γενικός Δείκτης παρά τα χτυπήματα που δέχτηκε στις τελευταίες συνεδριάσεις κινείται με άνοδο άνω του 35% από τις αρχές του έτους, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έχει ενισχυθεί κατά περίπου 82%, καταγράφοντας τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη.

Το ενδιαφέρον πλέον επεκτείνεται πέρα από τις τράπεζες. Εταιρείες ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, βιομηχανίας και λιανεμπορίου συμμετέχουν ενεργά στην άνοδο, αντανακλώντας την πραγματική διαφοροποίηση της αγοράς. Η συμμετοχή θεσμικών χαρτοφυλακίων, αλλά και η σταδιακή επιστροφή Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, ενισχύουν τη ρευστότητα και μειώνουν τη μεταβλητότητα.

Η ελληνική οικονομία παραμένει εκτεθειμένη σε εξωτερικούς κινδύνους – γεωπολιτικούς, ενεργειακούς, εμπορικούς. Ωστόσο, η βάση πάνω στην οποία στηρίζεται είναι πολύ πιο στιβαρή από ό,τι στο παρελθόν. Οι επενδύσεις, οι εξαγωγές και η καινοτομία αρχίζουν να υποκαθιστούν την παραδοσιακή εξάρτηση από την κατανάλωση και το δανεισμό.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναλυτές υποστηρίζουν ότι για το Χρηματιστήριο η αναβάθμιση στις «αναπτυγμένες» αγορές αναμένεται να αποτελέσει όχι το τέλος, αλλά την αρχή ενός νέου κύκλου – εμπιστοσύνης, θεσμικής ωριμότητας και σταδιακής επανατοποθέτησης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό επενδυτικό χάρτη.

Ανάπτυξη µε πραγματικό υπόβαθρο

Παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό άνω του 2%, έναν από τους υψηλότερους στην Ευρωζώνη. Η αύξηση του ΑΕΠ βασίζεται κυρίως στις επενδύσεις και την κατανάλωση, με το Ταμείο Ανάκαμψης να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός για έργα υποδομών, πράσινης ενέργειας, ψηφιακού μετασχηματισμού και τουριστικών επενδύσεων.

Ο τουρισμός συνεχίζει να αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας, με αφίξεις που αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια και έσοδα που ξεπερνούν τα 23 δισ. ευρώ. Η ζήτηση επεκτείνεται πέρα από τους θερινούς μήνες, ενώ η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών υποδομών και των αεροδρομίων μετατρέπει την Ελλάδα σε προορισμό υψηλότερης αξίας.

Η ανεργία υποχωρεί σταθερά κοντά στο 8%, τα διαθέσιμα εισοδήματα αυξάνονται και η καταναλωτική εμπιστοσύνη παραμένει θετική. Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ενισχύονται, καθώς κλάδοι όπως η ενέργεια, η ναυτιλία, τα logistics και η τεχνολογία αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη βαρύτητα στο ΑΕΠ.

Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το κράτος διατηρεί πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 3% του ΑΕΠ, ενώ ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ υποχωρεί σταδιακά προς το 145%. Η εξυπηρέτηση του χρέους γίνεται με ιστορικά χαμηλό κόστος, χάρη στα μακροπρόθεσμα επιτόκια και στο «μαξιλάρι» ρευστότητας που παραμένει πάνω από 40 δισ. ευρώ. Η σταθερότητα αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον προβλέψιμο, ικανό να στηρίξει επενδυτικές αποφάσεις και να ενισχύσει τη ροή κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία.

Η ελληνική οικονομία έχει επιδείξει ισχυρή απορρόφηση σημαντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι, σε συνδυασμό με τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, σημειώνει.

Μαζί με τις συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις, αυτό θα συμβάλει στην αύξηση του δυνητικού ρυθμού ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων, ενώ οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας συνεχίζουν να ξεπερνούν τις προσδοκίες, με ένα πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2024, πολύ πάνω από τον αρχικό δημοσιονομικό στόχο του 2,1% του ΑΕΠ.

Επιχειρηµατική κινητικότητα

Το 2025 εξελίσσεται σε χρονιά-ορόσημο για την εταιρική Ελλάδα. Μέχρι σήμερα έχουν αντληθεί σχεδόν 1,44 δισ. ευρώ μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου, νέων εισαγωγών, νέων εκδόσεων ομολόγων και ιδιωτικών τοποθετήσεων. Τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν, ενισχύουν περαιτέρω τη θέση του ΧΑ ως αξιόπιστης πλατφόρμας για την άντληση κεφαλαίων.

Οι τέσσερις νέες εισαγωγές το 2025 αύξησαν τον συνολικό αριθμό των νεοεισαχθέντων εταιρειών στο ΧΑ από το 2020 σε 22. Οι πιο σημαντικές συναλλαγές το 2025 είναι η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 200 εκατ. ευρώ από την Aktor Holdings και έπειτα ακολούθησε το IPO της Alter Ego Media ύψους 57 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη 11,9 φορές.

Στη συνέχεια το ΙPO της FAIS Group ύψους 53,5 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη 1,4 φορές και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Evropi Holdings ύψους 68,3 εκατ. ευρώ.

Τέλος, ήρθαν τα IPO της Qualco Group ύψους 113,0 εκατ. ευρώ, με υπερκάλυψη 5 φορές αλλά και η ιδιωτική τοποθέτηση 48 εκατ. ευρώ της Ideal Holdings σε νέους επενδυτές. Στην αγορά των ομολόγων, η Aegean Airlines «σήκωσε» 250 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 3,7 φορές και τέλος η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 500 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 2,4 φορές.

Το 2025, οι συνολικές διανομές στους μετόχους αυξήθηκαν κατά 29% σε σύγκριση με το 2024. Οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο ΧΑ έχουν ήδη διανείμει 5 δισ. ευρώ το 2025, ενώ οι ανακοινωμένες πληρωμές αναμένεται να ωθήσουν το συνολικό ποσό για ολόκληρο το έτος πέρα από το ιστορικό υψηλό των 5,4 δισ. ευρώ που είχε σημειωθεί το 2007. Η απόδοση διανομής του 2025, ύψους 4%, ξεπερνά τον δείκτη αναφοράς 10 ετών και είναι αρκετές φορές υψηλότερη από τις αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων.

Η προσφορά εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών από το Euronext, αν επιτύχει, αναμένεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διεθνή προβολή και τη διασυνδεσιμότητα της αγοράς. Η Αθήνα θα ενταχθεί σε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο αγορών με κοινή πλατφόρμα, πρόσβαση σε ευρύτερη επενδυτική βάση και μεγαλύτερη ευκολία άντλησης κεφαλαίων.

Παράλληλα, η συγχώνευση του ΟΠΑΠ με την Allwyn σε συναλλαγή αξίας 16 δισ. ευρώ αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρική συμφωνία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η ελληνική κεφαλαιαγορά δείχνει έτσι ότι δεν αποτελεί πλέον περιφερειακή εξαίρεση, αλλά τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομικής κανονικότητας.

Η µεγάλη αναβάθµιση

Το 2024 και το 2025, οι επιτυχημένες δημόσιες προσφορές, οι αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι ιδιωτικές τοποθετήσεις και οι στρατηγικές επιχειρηματικές συναλλαγές, σε συνδυασμό με την ενισχυμένη παρουσία σε παγκόσμιους δείκτες (MSCI, FTSE Russell), ενίσχυσαν σημαντικά το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών για το ΧΑ.

Οι θεσμικοί επενδυτές παραμένουν ο κύριος μοχλός της ξένης ιδιοκτησίας, με τις τοποθετήσεις να συγκεντρώνονται στους τομείς της τραπεζικής, της ενέργειας και των υποδομών, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στους βασικούς οικονομικούς τομείς της Ελλάδας. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, οι ξένοι επενδυτές ενίσχυσαν τη θέση τους με καθαρές εισροές ξένων κεφαλαίων που ανήλθαν συνολικά σε 1,3 δισ. ευρώ κατά την περίοδο 2021-2025, με 312 εκατ. ευρώ να καταγράφονται μόνο το 2025.

Το επόμενο καθοριστικό βήμα είναι ήδη προγραμματισμένο: η επανένταξη της Ελλάδας στις ανεπτυγμένες αγορές τον Σεπτέμβριο του 2026. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την πλήρη αποκατάσταση της διεθνούς εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία, 13 χρόνια μετά την κρίση. Αν και το βάρος της χώρας στους δείκτες των ανεπτυγμένων αγορών θα είναι μικρό, η επίδραση θεωρείται θετική. Η νέα ταξινόμηση θα ανοίξει τον δρόμο για εισροές θεσμικών κεφαλαίων, θα ενισχύσει τη ρευστότητα και θα επιτρέψει στις ελληνικές εταιρείες να χρηματοδοτούνται με χαμηλότερο κόστος.

Παρά τους προβληματισμούς για βραχυπρόθεσμες μεταβολές στις ροές κεφαλαίων ή πιέσεις από ανακατατάξεις χαρτοφυλακίων, η γενική εκτίμηση των αναλυτών είναι ότι το ισοζύγιο θα είναι θετικό. Η αναβάθμιση αποτελεί αναγνώριση μιας δεκαετίας δημοσιονομικής και θεσμικής προόδου, αλλά και ισχυρό μήνυμα προς τις αγορές ότι η Ελλάδα έχει περάσει οριστικά σε καθεστώς κανονικότητας.