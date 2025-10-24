Με ποσοστό 3,52% η JP Morgan στην ΕΧΑΕ

Η MORGAN STANLEY με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ενημέρωσε ότι προέβη σε αγορά 371.491 μετοχών της εταιρίας συνολικής αξίας 2.321.318,84 ευρώ και στην πώληση 1.344 μετοχών συνολικής αξίας 8.403,36 ευρώ, στις 24 Οκτωβρίου.
Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η MORGAN STANLEY κατέχει έμμεσα το 3,52% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, από 2,65% με βάση την προηγούμενη γνωστοποίηση.
Οι αλυσίδες ελεγχόμενων επιχειρήσεων μέσω των οποίων ουσιαστικά κατέχονται τα δικαιώματα ψήφου, ξεκινώντας από τον απώτατο ελέγχοντα, έχουν ως εξής:
• Morgan Stanley
• Morgan Stanley International Holdings Inc
• Morgan Stanley International Limited
• Morgan Stanley Investments (UK)
• Morgan Stanley & Co International plc
• Morgan Stanley
• Morgan Stanley Capital Management, LLC
• Eaton Vance Management
• Boston Management and Research