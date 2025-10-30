#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 228.000 ιδίων μετοχών από 21/10 έως 29/10/2025

Η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.898.722 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,08% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Εθνική Τράπεζα: Αγορά 228.000 ιδίων μετοχών από 21/10 έως 29/10/2025

Δημοσιεύθηκε: 30 Οκτωβρίου 2025 - 21:10

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 21/10/2025 έως και 29/10/2025 απέκτησε συνολικά 228.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,1524 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €2.998.749,20.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.898.722 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,08% του μετοχικού κεφαλαίου της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Beta: Θα πιάσουν τους στόχους έτους οι τράπεζες, top pick η Alpha Bank

Τράπεζες: Με διαφορετικές στρατηγικές στις… κακοτοπιές του 2026

Jefferies: Νέες τιμές-στόχοι για Εθνική και Eurobank, τα σενάρια

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου τα αποτελέσματα εννεαμήνου της Εθνικής Τράπεζας

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο