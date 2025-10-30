Εθνική Τράπεζα: Αγορά 228.000 ιδίων μετοχών από 21/10 έως 29/10/2025

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 21/10/2025 έως και 29/10/2025 απέκτησε συνολικά 228.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €13,1524 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €2.998.749,20.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 9.898.722 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,08% του μετοχικού κεφαλαίου της.