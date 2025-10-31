Εurobank-Εθνική: Η υπεραπόδοση και τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα στις μετοχές

Oι μετοχές των Eurobank και Εθνικής Tράπεζας συνεχίζουν να ξεπερνούν σε απόδοση τον Γενικό Δείκτη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά τη στασιμότητα ή και την ελαφρά πτώση της τελευταίας εβδομάδας. Οι κεφαλαιοποιήσεις των δύο εταιρειών έχουν ανέβει στα 12,3 δισ. ευρώ για τη Eurobank έναντι 11,6 δισ. ευρώ για την Εθνική Τράπεζα.

Οι τίτλοι της Eurobank τελούν υπό διαπραγμάτευση, τη δεδομένη χρονική στιγμή, πάνω από μια φορά τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για φέτος, με discount 10% σε σχέση με τους ομολόγους της στη Νότια Ευρώπη και με premium 13% σε σχέση με τους ομολόγους της στην Ελλάδα.

O δείκτης P/TBV είναι στις 1,3 φορές τόσο για φέτος και 1,2 φορές το 2026, ενώ ο δείκτης Ρ/Ε είναι στις 8,7 φορές φέτος και 8 φορές την επόμενη χρονιά. Από τα αποτελέσματα γ΄τριμήνου που ανακοινώθηκαν χθες, κρατάμε ότι μέρισμα θα είναι μεταξύ 50% έως 60% από τα φετινά κέρδη.

Την ίδια στιγμή, η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας είναι επίσης διαπραγματεύσιμη με 1,4 φορές τον δείκτη ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (P/TBV) για φέτος και 1,3 φορές το 2026. Η τράπεζα τελεί υπό διαπραγμάτευση με πολλαπλασιαστές κερδών 9,2 φορές φέτος και 9,1 φορές το 2026.

Οι μερισματικές αποδόσεις των δύο τραπεζών για τη διετία 2025-2026 εκτιμώνται σε 4,6% και 5,2% για τη Eurobank και 5,1% και 5,6% για την ΕΤΕ. H μέση τιμή 18 αναλυτών για τη μετοχή της Eurobank, βάσει της Factset, είναι τα 3,87 ευρώ, με ανοδικό περιθώριο στο 15% και μέση σύσταση «αγορά».

Για την Εθνική Τράπεζα, η μέση τιμή των 18 αναλυτών για το 2025 τοποθετείται στα 14,04 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 11% και επίσης σύσταση «αγορά».

Η τεχνική εικόνα των δύο τίτλων

Η τεχνική εικόνα και των δύο τραπεζών είναι ανοδική σε εβδομαδιαίο, αλλά σε ημερήσιο χρονικό ορίζοντα η τάση είναι πιο επιφυλακτική και το μόνο ερώτημα αυτή τη στιγμή είναι πού θα σταματήσει το profit taking. Οι αποδόσεις των δύο μετοχών την εβδομάδα είναι -4,5% περίπου αλλά οι βραχυπρόθεσμες στηρίξεις είναι περίπου 4% με 5% χαμηλότερα.

Για την Εθνική Τράπεζα, το επίπεδο των 12,2 ευρώ είναι το βραχυπρόθεσμο επίπεδο στήριξης, ενώ για τη Eurobank το αντίστοιχο επίπεδο τοποθετείται στα 3,26 ευρώ.

Η τιμή της μετοχής της ΕΤΕ έχει την πρώτη της στήριξη στα 10,83 ευρώ. Στην τιμή της μετοχής έχει σίγουρα επιδράσει η θετική διάθεση για τις τράπεζες στην ευρωπαϊκή αγορά αλλά και η προσμονή για την αναβάθμιση του εγχώριου χρηματιστηρίου. Οι επόμενες τιμές με σημασία για τη μετοχή της ΕΤΕ είναι τα 13 ευρώ στους επόμενους μήνες και τα 15 ευρώ στο ανοδικό σενάριο, ενώ η στήριξη στην τρέχουσα ανοδική κίνηση είναι τα 11,05 ευρώ ανά μετοχή.

Το διάγραμμα της ΕΤΕ

Η Eurobank, από την πλευρά της, κινείται πάνω από τα 3 ευρώ και σε μια πιο μεσοπρόθεσμη ματιά, η μετοχή θα πρέπει να βρει στήριξη στην περιοχή του 2,70-2,78 ευρώ. Η περιοχή γύρω στα 2,80 ευρώ είναι κρίσιμη στην αγορά για την ανοδική συνέχεια. Οι αισιόδοξοι εκτιμούν ότι τα τρέχοντα επίπεδα παραμένουν ελκυστικά και σύντομα θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμη στήριξη για τη μετοχή. Στη συνέχεια, εκτός από τα 3,40 ευρώ ως αντίσταση, το επόμενο επίπεδο είναι η περιοχή γύρω από τα 4 ευρώ.

Το διάγραμμα της Eurobank

* Το παραπάνω άρθρο δεν αποτελεί σύσταση επενδυτικής στρατηγικής αναφορικά με χρηματοπιστωτικά μέσα ή εκδότες χρηματοπιστωτικών μέσων και δεν περιέχει την οποιαδήποτε γνώμη σχετικά με την παρούσα ή μελλοντική αξία χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι πληροφορίες και οι απόψεις στο συγκεκριμένο άρθρο είναι για ενημέρωση του αναγνώστη και μόνο.