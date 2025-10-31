ΕΧΑΕ: Με ποσοστό 7,83% η Praude Asset Management και με 0,5% η Jefferies International

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΧΑΕ ανακοίνωσε ότι απέκτησε συνολικά 260.222 μετοχές της εταιρείας έναντι 1.616.672,82 ευρώ κατά το χρονικό διάστημα 30/10 με 31/10/2025.

Πλέον η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED κατέχει το 7,83% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Επίσης, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία ενημέρωσε ότι προέβη σε πώληση 71.926 μετοχών.

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 0,50% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.