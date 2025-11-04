Eurobank: Πώς μοιράστηκε στους επενδυτές το ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ

#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές, έχοντας συγκεντρώσει 138 εντολές. H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου.

Δημοσιεύθηκε: 4 Νοεμβρίου 2025 - 09:56

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε με επιτυχία την τιμολόγηση έκδοσης Πρόσθετων Μέσων Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes), χωρίς τακτή λήξη, σταθερού επιτοκίου, με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), με υπό αίρεση προσωρινή απομείωση (contingent temporary write-down) κεφαλαίου, ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank Holdings οδήγησε σε ισχυρή ζήτηση, η οποία έφτασε τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση των Τίτλων κατά 37,5 μονάδες βάσης, από 6.625% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 6.25%.

Οι Τίτλοι δεν έχουν προσδιορισμένη ημερομηνία λήξης και (σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των Τίτλων) προβλέπεται δυνατότητα ανάκλησης στην ονομαστική τους αξία σε κάθε ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου μετά από την ημερομηνία 10 Νοεμβρίου 2033. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 10 Νοεμβρίου 2025 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).

Η έκδοση προσέλκυσε εντολές από διεθνείς επενδυτές υψηλής ποιότητας και υπερκαλύφθηκε σχεδόν 4 φορές, έχοντας συγκεντρώσει 138 εντολές.

H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει το 91% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία (34%), τη Γαλλία (21%) και την Γερμaνία, Αυστρία, Ελβετία (10%).

Το 55% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), το 22% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds) και το 16% κατανεμήθηκε σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks).

Η έκδοση των Τίτλων εναρμονίζεται με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank Holdings για την περαιτέρω βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής του διάρθρωσης καθώς και την ενίσχυση των δυνατοτήτων του Ομίλου για περαιτέρω στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Συντονιστές της έκδοσης είναι οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley και Nomura.

