#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Flexopack: Από 14 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

To Χ.Α. στις 11 Nοεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Flexopack: Από 14 Νοεμβρίου σε διαπραγμάτευση οι νέες μετοχές από το stock option plan

Δημοσιεύθηκε: 12 Νοεμβρίου 2025 - 17:42

Ανακοινώνεται από την εταιρεία  «FLEXOPACK A.E.» ότι την 14η Νοεμβρίου 2025 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρίας, που προέκυψαν από την πρόσφατη αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 40.176 Ευρώ, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock option plan) από τα μέλη του Δ.Σ., τους Διευθυντές και το προσωπικό της Εταιρείας, τα οποία ανέρχονται συνολικά σε είκοσι ένα (21) άτομα, σε τιμή διάθεσης μετοχής 3,00 Ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 16.06.2023 και του Διοικητικού της Συμβουλίου της 10.07.2023.

Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Εταιρείας την 29.10.2025, σε εφαρμογή των αποφάσεων της ως άνω Γενικής Συνέλευσης και καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) την 31.10.2025 με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5616614.

To Χ.Α. στις 11 Nοεμβρίου 2025 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 74.400 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.

Με απόφαση της Εταιρείας ορίζεται ότι οι ανωτέρω νέες μετοχές θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. από την 14η Νοεμβρίου 2025. Από την ίδια ημερομηνία , η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α., θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. όπως ισχύει και οι νέες μετοχές θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Flexopack: Διάθεση 74.000 μετοχών σε 21 στελέχη

Flexopack: Πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε στελέχη

Flexopack: Άσκηση 74.400 δικαιωμάτων στο stock option plan

Τρίτωσε το… καλό για το Χρηματιστήριο, οι πρωταγωνιστές

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο