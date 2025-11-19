Εθνική Τράπεζα: Αγορά 101.962 ιδίων μετοχών από 10/11 έως 17/11/2025

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 10/11/2025 έως και 17/11/2025 απέκτησε συνολικά 101.962 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,9392 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €1.319.304,48.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 10.178.638 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,11% του μετοχικού κεφαλαίου της.