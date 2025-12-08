Τι νέο ετοιμάζει στην Ελλάδα ο Ινδός Taizoon Khorakiwala

Η Switz Group επέλεξε να εισέλθει στην ελληνική αγορά στη δυσκολότερη ίσως στιγμή. Capital controls, συζητήσεις περί επιστροφής στη δραχμή, Grexit, φυγή ταλέντου, ανεργία, συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος και μια χώρα στο περιθώριο.

Και όμως, ο ιδρυτής του ομίλου, ο Ινδός δισεκατομμυριούχος Taizoon Khorakiwala, είδε ευκαιρία εκεί όπου επικρατούσε ανασφάλεια και σήμερα, δέκα χρόνια μετά, ο όμιλος δρέπει τους καρπούς αυτής της «αντισυμβατικής» επιλογής, ενισχύοντας την παρουσία του τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών.

«Η Ελλάδα τότε δεν ήταν ελκυστική για επενδύσεις», είπε το βράδυ της Παρασκευής, μιλώντας στην ετήσια εκδήλωση που διοργάνωσε με τους συνεργάτες του. «Όταν συνάντησα τον Ηλία -σ.σ. μιλά για τον Ηλία Ντάβο, τον στενό του συνεργάτη και επικεφαλής του ευρωπαϊκού σκέλους της Switz Group- στη Βομβάη και του είπα "πάμε στην Ελλάδα", με ρώτησε αν μιλάω σοβαρά.

Μου είπε πως έχει μια στοίβα βιογραφικών φίλων του που όλοι θέλουν να φύγουν από τη χώρα. Του απάντησα: Τότε θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα θέλουν να πουλήσουν τις επιχειρήσεις τους. Πάμε να αγοράσουμε».

Ο Khorakiwala περιγράφει τον εαυτό του ως «αντισυμβατικό». «Όταν υπάρχει φωτιά, οι περισσότεροι τρέχουν μακριά. Εγώ κοιτάζω αν υπάρχει κάτι αξίας μέσα. Έτσι ένιωσα όταν ήρθα στην Ελλάδα. Είπα πως είμαστε εδώ για να επενδύσουμε».

Δέκα χρόνια αργότερα, η στρατηγική αυτή συνεχίζεται. «Συνεχίζουμε να επενδύουμε. Μόλις ολοκληρώσαμε ένα εργοστάσιο σοκολάτας, εξετάζουμε την ανάπτυξη αποθηκών. Κοιτάμε φυσικά και M&A, αν και πλέον είναι πιο δύσκολο. Οι συμφωνίες γίνονται ακριβότερες. Γι’ αυτό πιθανότατα θα εστιάσουμε ακόμη περισσότερο στην οργανική ανάπτυξη. Είμαστε προσεκτικοί όταν σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματά μας», ανέφερε.

Με τον Ηλία Ντάβο, τον επικεφαλής του ευρωπαϊκού σκέλους της Switz Group, να περιγράφει αυτή τη διαδρομή ως μια περίπτωση «σταθερής, πειθαρχημένης ανάπτυξης μέσα σε ένα απαιτητικό περιβάλλον». Σήμερα ο όμιλος προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών του στην περιοχή θα φτάσει τα 300 εκατ. ευρώ, με περιθώριο κερδοφορίας που υπερβαίνει το 10%, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο η Switz οδεύει προς κλείσιμο χρήσης στα 700 εκατ. δολάρια, με EBITDA περίπου 15%.

Στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, ο όμιλος μετέχει σε περισσότερες από 22 εταιρείες, μεταξύ αυτών η «Κουλουράδες», η ΟΑΚ και η Ιονική Σφολιάτα.

Η πρώτη επένδυση της Switz Group στην Ελλάδα παραδόξως δεν ήταν στον χώρο της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής. «Ήταν με τους πολύ καλούς μου φίλους, συνεργάτες και τους ανθρώπους που με έχουν υποστηρίξει ως οι καλύτεροι φίλοι μου, ο Γιώργος Ζωήδης και ο Δήμος Στασινόπουλος και την οικογένεια Μπενάκη», είπε ο κ. Ντάβος. Αναφέρθηκε στην επένδυση στην Optima Bank που έχει υπεραποδώσει, ενώ ανακοίνωσε ότι η Switz Group αποφάσισε να συμμετάσχει και στο fund των Περικλή Μαζαράκη, Περικλή Σταματιάδη και Νικόλα Μορτζανού.

Η στόχευση, όπως είπε ο κ. Ντάβος, το επόμενο διάστημα εστιάζει τόσο στο μέγεθος όσο και στην ποιότητα. «Σκοπός μας είναι να καταφέρουμε αυτές οι εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει και κάποιες λίγες ακόμα που έρχονται, να τις κάνουμε πιο ποιοτικές και να καταφέρουμε να γίνουν πρωταγωνιστές όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός χώρας», επεσήμανε.