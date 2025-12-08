Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Φιλοξένησε το συνέδριο Mediterranean Partnership of Securities Regulators

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φιλοξένησε, στις 4 Δεκεμβρίου 2025, στην Αθήνα, την ετήσια συνάντηση των μελών του Mediterranean Partnership of Securities Regulators (MPSR), ενισχύοντας τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της Μεσογείου και προωθώντας τη διαμόρφωση σύγχρονων και ανθεκτικών κεφαλαιαγορών.

Τη συνάντηση χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου (φωτό), ως Αντιπρόεδρος του MPSR, και ο Πρόεδρος της Moroccan Capital Market Authority (AMMC), κ. Tarik Senhaji, ως Πρόεδρος του MPSR.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης συμμετείχαν επίσης η Αντιπρόεδρος Β ́ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Αναστασία Στάμου, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και ανώτερα στελέχη εποπτικών αρχών της Μεσογείου, καθώς και εμπειρογνώμονες με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων:

- Την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στις κεφαλαιαγορές και τις πρωτοβουλίες στήριξής τους

- Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας

- Τη βιώσιμη μετάβαση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και αγορές

- Ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας των αγορών

Η Αθήνα αποτέλεσε σημείο συνάντησης για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ενισχύοντας τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της περιοχής και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση σύγχρονων και ανθεκτικών κεφαλαιαγορών.