#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Φιλοξένησε το συνέδριο Mediterranean Partnership of Securities Regulators

Τη συνάντηση χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου, ως Αντιπρόεδρος του MPSR, και ο Πρόεδρος της Moroccan Capital Market Authority (AMMC), κ. Tarik Senhaji, ως Πρόεδρος του MPSR.

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Φιλοξένησε το συνέδριο Mediterranean Partnership of Securities Regulators

Δημοσιεύθηκε: 8 Δεκεμβρίου 2025 - 14:19

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φιλοξένησε, στις 4 Δεκεμβρίου 2025, στην Αθήνα, την ετήσια συνάντηση των μελών του Mediterranean Partnership of Securities Regulators (MPSR), ενισχύοντας τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της Μεσογείου και προωθώντας τη διαμόρφωση σύγχρονων και ανθεκτικών κεφαλαιαγορών.

Τη συνάντηση χαιρέτισαν η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Δρ. Βασιλική Λαζαράκου (φωτό), ως Αντιπρόεδρος του MPSR, και ο Πρόεδρος της Moroccan Capital Market Authority (AMMC), κ. Tarik Senhaji, ως Πρόεδρος του MPSR.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης συμμετείχαν επίσης η Αντιπρόεδρος Β ́ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα Αναστασία Στάμου, Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι και ανώτερα στελέχη εποπτικών αρχών της Μεσογείου, καθώς και εμπειρογνώμονες με σημαντική εμπειρία σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν κρίσιμα θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων:

- Την πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) στις κεφαλαιαγορές και τις πρωτοβουλίες στήριξής τους

- Τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογικής καινοτομίας

- Τη βιώσιμη μετάβαση και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν επιχειρήσεις και αγορές

- Ζητήματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και ανθεκτικότητας των αγορών

Η Αθήνα αποτέλεσε σημείο συνάντησης για μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, ενισχύοντας τη συνεργασία των εποπτικών αρχών της περιοχής και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση σύγχρονων και ανθεκτικών κεφαλαιαγορών.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κεφαλαιαγορά: Πράσινο φως στην έκδοση ομολογιακού της Aktor ως 140 εκατ. ευρώ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Πράσινο φως στο ενημερωτικό της Τράπεζας Πειραιώς

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εγκρίθηκε το ενημερωτικό της Εurobank

Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του EKT και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο