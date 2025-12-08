Υπερκάλυψη 1,3 φορές για το placement στην ΕΥΑΘ

Η EUROXX Securities ΑΕ, ενεργώντας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ο «Πωλητής»), ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επιταχυνόμενο βιβλίο προσφοράς (accelerated bookbuilding) για τη διάθεση έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές. Αντιπροσωπεύουν περίπου 5,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταγράφηκε υπερκάλυψη 1,3 φορές με την τιμή να κινείται στα 3,5-3,55 ευρώ (σημερινό κλείσιμο στα 3,37 ευρώ).

Οπως σημείωνε η σχετική ανακοίνωση η πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο της συμμετοχής του Υπερταμείου στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση για το σύνολο των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η EUROXX Securities ΑΕ ενήργησε ως Διαχειριστής για τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την Πώληση.