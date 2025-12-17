#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Intralot: Αγορά 3,17 εκατ. μετοχών από τον Soohyung Kim

Οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από 12 έως 17 Δεκεμβρίου.

Δημοσιεύθηκε: 17 Δεκεμβρίου 2025 - 20:19

Η «INTRALOT» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η εταιρεία “PE Sub Holdings, LLC”, νομικό πρόσωπο που συνδέεται στενά με τον κ. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρο και Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της INTRALOT, προέβη:

α) την 12.12.2025 στην απόκτηση 535.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €549.580,35,

β) την 15.12.2025 στην απόκτηση 620.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €635.780,24,

γ) την 16.12.2025 στην απόκτηση 1.100.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €1.112.818,30, και

δ) την 17.12.2025 στην απόκτηση 920.000 κοινών ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRALOT, συνολικής αξίας €924.709,48.

