Οι νέες ισορροπίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΧΑΕ

Νέο διοικητικό συμβούλιο ψήφισε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΧΑΕ -ως αποτέλεσμα του ελέγχου της πλειοψηφίας της εισηγμένης εταιρείας από τη Euronext- με τα βασικότερα χαρακτηριστικά του να είναι τα παρακάτω:

Από τα εννέα μέλη του νέου διοικητικού συμβουλίου, τα τέσσερα συμπεριλαμβάνονταν και στο προηγούμενο Δ.Σ. (Γιώργος Δουκίδης, Πολυξένη Καζόλη, Γιάννος Κοντόπουλος και Nicholaos Krenteras), εκ των οποίων μόνο ο Γιάννος Κοντόπουλος θα είναι εκτελεστικός (διευθύνων σύμβουλος).

Ο απερχόμενος πρόεδρος υποστήριξε με θέρμη την ένταξη της EXAE στην ομπρέλα της Euronext, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η δουλειά έγινε και η πρόκληση απαντήθηκε». Ο Γιώργος Χαντζηνικολάου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων:

Στη συστηματική δουλειά που είχε γίνει επί διευθύνοντος συμβούλου Σωκράτη Λαζαρίδη για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και για την επιβίωση της EXAE κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου η αξία των συναλλαγών είχε υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και για την επιβίωση της EXAE κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπου η αξία των συναλλαγών είχε υποχωρήσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Στις μετέπειτα κινήσεις της κυβέρνησης που βοήθησαν την ανάπτυξη του χρηματιστηρίου και την πολύ καλή δουλειά που έγινε από τον Γιάννο Κοντόπουλο σε θέματα υποδομών, υπηρεσιών και εξωστρέφειας, κινήσεις που οδήγησαν δύο διεθνείς οίκους (S&P και FTSE Russell) να μετατάξουν το ΧΑ από τις αναδυόμενες στις αναπτυγμένες κεφαλαιαγορές.

Υπέρ της ένταξης του ΧΑ στη Euronext τάχθηκε και ο CEO της EXAE Γιάννος Κοντόπουλος, απαριθμώντας μια σειρά πλεονεκτημάτων και ευκαιριών που θα αναδυθούν για την ελληνική κεφαλαιαγορά και την οικονομία γενικότερα.

Από την πλευρά του ο Βαγγέλης Ψειράκης (γραμματέας του Συλλόγου των εργαζομένων) αναφέρθηκε στην ικανότητα και την εμπειρία των εργαζομένων της EXAE να φέρουν σε πέρας χωρίς κινδύνους το πρόγραμμα του μετασχηματισμού που θα ακολουθήσει, ενώ απευθυνόμενος στο νέο Δ.Σ. τόνισε ότι ποτέ στο παρελθόν δεν υιοθετήθηκε ο δρόμος των απολύσεων και πως οποιαδήποτε αναδιάρθρωση είχε γίνει με τρόπο που ευνοούσε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.