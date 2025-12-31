Τα 11 top picks της Beta σε μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση

Μετά από μια περίοδο έντονης συγκέντρωσης ενδιαφέροντος στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η προσοχή των επενδυτών αρχίζει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου εντοπίζονται εταιρείες με σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα και λιγότερο «φορτωμένες» αποτιμήσεις.
Το τελευταίο Outlook της Beta Securities για το 2026 αναδεικνύει μια ομάδα εισηγμένων που συνδυάζουν οργανική ανάπτυξη, βελτίωση κερδοφορίας και ισχυρή λειτουργική μόχλευση, σε ένα περιβάλλον όπου η εγχώρια οικονομία διατηρεί θετική δυναμική.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της Beta στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε επιλεγμένες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την Παπουτσάνης να ξεχωρίζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που κεφαλαιοποιεί επενδύσεις και στρατηγικές επιλογές των τελευταίων ετών.
Η ενδεκάδα των επιλογών για το 2026
Ξεχωριστή αναφορά κάνει η Beta στην Παπουτσάνης, η οποία είναι γενικότερα στις κορυφαίες επιλογές για την επόμενη χρονιά. Η εταιρεία στηρίζεται σε ισχυρό χαρτοφυλάκιο σημάτων, σε ηγετική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά σαπουνιών και σε υψηλό ποσοστό εξαγωγών που υπερβαίνει το 55% των πωλήσεων. Σε επίπεδο αποτίμησης, η εταιρεία διαπραγματεύεται με δείκτη κερδών 15,2 φορές για το 2025 και 12,2 φορές για το 2026, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη υποχωρεί από 11,4 φορές το 2024 σε 7,9 φορές το 2026, αποτυπώνοντας την ενίσχυση της λειτουργικής μόχλευσης.
- Το ενδιαφέρον ξεκινά από την Austriacard, η οποία διαπραγματεύεται με δείκτη κερδών 14 φορές για το 2025 και 11,1 φορές για το 2026, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 6,8 φορές, αποτυπώνοντας πιο «σφιχτή» αποτίμηση σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας.
- Η Interlife, με δείκτη Ρ/Ε 7,22 για το 2025 και 6,6 για το 2026 και με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία στο 0,79.
- Η Mevaco ξεχωρίζει για τον συνδυασμό χαμηλών πολλαπλασιαστών και ισχυρής κερδοφορίας, με δείκτη κερδών 6,6 φορές για το 2025 και 5,7 φορές για το 2026 και δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη στις 4,3 φορές.
- Αντίστοιχα, η Μοτοδυναμική εμφανίζει δείκτη κερδών 8,2 φορές για το 2025 και 6,4 φορές για το 2026, με τον δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη να κινείται στις 5,4 φορές.
- Η ΑΒΑΞ αποτιμάται με δείκτη κερδών 6,9 φορές για το 2025 και 6,2 φορές για το 2026, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 5,4 φορές, αντανακλώντας τη βελτίωση της λειτουργικής εικόνας και την αυξημένη ορατότητα στα έργα.
- Στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών, η Κρι Κρι παραμένει από τις πιο απαιτητικές αποτιμήσεις, με δείκτη κερδών 19,1 φορές για το 2025 και 16,1 φορές για το 2026 και δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη στις 13,3 φορές, στοιχείο που συνδέεται με τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία.
- Η Autohellas συνεχίζει να ξεχωρίζει για τους χαμηλούς πολλαπλασιαστές της, με δείκτη κερδών 7 φορές για το 2025 και 5,7 φορές για το 2026, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 4,5 φορές.
- Η Πλαστικά Θράκης διαπραγματεύεται με δείκτη κερδών 16,6 φορές για το 2025 και 14,5 φορές για το 2026 και δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη στις 5,3 φορές, παρουσιάζοντας πιο ισορροπημένο προφίλ μεταξύ ανάπτυξης και αποτίμησης.
- Η Fourlis αποτιμάται με δείκτη κερδών 12 φορές για το 2025 και 10,3 φορές για το 2026, με τον δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη να παραμένει υψηλότερος, στις 20,9 φορές, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του επιχειρηματικού μοντέλου.
- Τέλος, η Σαράντης κινείται με δείκτη κερδών 15,3 φορές για το 2025 και 14,8 φορές για το 2026, ενώ ο δείκτης επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη διαμορφώνεται στις 9,7 φορές.