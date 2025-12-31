Τα 11 top picks της Beta σε μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση

Μετά από μια περίοδο έντονης συγκέντρωσης ενδιαφέροντος στις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, η προσοχή των επενδυτών αρχίζει σταδιακά να μετατοπίζεται προς τη μεσαία κεφαλαιοποίηση, όπου εντοπίζονται εταιρείες με σαφές αναπτυξιακό αποτύπωμα και λιγότερο «φορτωμένες» αποτιμήσεις.

Το τελευταίο Outlook της Beta Securities για το 2026 αναδεικνύει μια ομάδα εισηγμένων που συνδυάζουν οργανική ανάπτυξη, βελτίωση κερδοφορίας και ισχυρή λειτουργική μόχλευση, σε ένα περιβάλλον όπου η εγχώρια οικονομία διατηρεί θετική δυναμική.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι αναλυτές της Beta στρέφουν το ενδιαφέρον τους σε επιλεγμένες μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με την Παπουτσάνης να ξεχωρίζει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα εταιρείας που κεφαλαιοποιεί επενδύσεις και στρατηγικές επιλογές των τελευταίων ετών.

Η ενδεκάδα των επιλογών για το 2026