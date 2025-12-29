#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πακέτο σχεδόν €1 εκατ. στην Trek Development, οι πωλητές και οι αγοραστές

Πρόκειται συνολικά για το 4,7% των μετοχών της εταιρείας. Σκοπός της συναλλαγής, ήταν η διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float) της νεοεισηγμένης εταιρείας.

Πακέτο σχεδόν €1 εκατ. στην Trek Development, οι πωλητές και οι αγοραστές

Δημοσιεύθηκε: 29 Δεκεμβρίου 2025 - 17:01

Άλλαξαν χέρια 375.000 μετοχές συνολικής αξίας 937.500 ευρώ της εισηγμένης στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών Τrek Development με πωλητές τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Κωνσταντίνο Παπαπολύζο και την αντιπρόεδρο της εταιρείας Μελίνας Λαζαροπούλου.

Πρόκειται συνολικά για το 4,7% των μετοχών της εταιρείας το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες κατευθύνθηκε σε fund με έδρα την Κύπρο καθώς και σε ιδιώτες επενδυτές.

Σκοπός αυτής της συναλλαγής, ήταν η διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float) της νεοεισηγμένης εταιρείας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

TREK Development: Ανάληψη δύο νέων εκτελεστικών συμβάσεων από το Υπουργείο Υποδομών

Τζάνας: 13 μετοχές για «καλή χρονιά» στο Χρηματιστήριο

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ποιες αλλαγές φέρνει το Euronext

Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές επιλέγουν οι αναλυτές για το 2026

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο